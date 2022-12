“Me retiré de las pantallas pero no del periodismo”: Carmelo Castilla

El recordado periodista del Noticiero Nacional compartió con En BLU Jeans lo que ha sido su vida desde su salida de la televisión.

Publicidad

Castilla aseguró que se ha dedicado a su familia y al periodismo “a la carta”, además de trabajar con mercadeo y ser el director de la Fundación Alianza Social. “A mí no me ha dado duro lo del retiro, al contrario he podido disfrutar de otras actividades”.

El periodista reveló anécdotas que vivió durante su época de reportero y aseguró que es eso lo que lo ha mantenido en la mente de los colombianos, “hoy en día en restaurantes y en la calle la gente me reconoce a pesar del tiempo que ha pasado”.