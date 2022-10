Médico acusado de eyacular en el rostro de una mujer después de drogarla

La mujer de 22 años, acudió al centro médico luego de quejarse de un dolor en el hombro, a lo que el médico presuntamente le administró una dosis doble de morfina que ocasionó que la paciente no lograra mover los músculos de su cuerpo quedando inmóvil.

El sujeto aprovechó el estado de la joven, comenzó a tocarle los senos mientras se masturbaba y posteriormente al parecer tuvo la eyección en el rostro de la chica.

Cuando ella sintió el semen en el rostro, logró tomar una muestra del líquido para presentarlo a las autoridades y poder acusar al doctor.

Newman, es veterano en la guerra de Irak y por ello recibió algunas condecoraciones, también se conoce que escribió un libro llamado, “Hippocrates’ Shadow: Secrets From the House of Medicine” (La sombra de Hipócrates: Secretos de la Casa de Medicina”).