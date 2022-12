Médico arma polémica al decir que el condón no evita el sida ni los embarazos

al asegurar, en una comisión del Senado en la que se debate la ley del aborto, que el "

profiláctico no sirve" porque el virus del sida "atraviesa la porcelana" y además falla "en un 30 % de las veces" en la prevención del embarazo.

Vea también: ¿Qué hacer si el condón se rompe o se queda dentro de la vagina?

"Sería un irresponsable si no lo dijese, porque no se dice que eso puede fallar. No es una protección absoluta ni lo será jamás, porque el virus del sida atraviesa la porcelana y la posibilidad de contagio es muy grande, porque no siempre se pone el profiláctico uno cuando sale de casa", dijo el doctor Abel Albino, contrario al aborto, ante el resto de ponentes.

Publicidad

Después de que en junio la Cámara de Diputados aprobara el proyecto de despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, el Senado debate en comisión la iniciativa -con las ponencias de diversos expertos a favor y en contra, como ya ocurrió en Diputados- y el próximo 8 de agosto llegará al pleno de la Cámara Alta, que de aprobar el texto quedará definitivamente sancionado.

En este marco, Albino, fundador de la Cooperadora para la Nutrición Infantil (Conin), aseveró que "hay que educar para el amor no para el sexo animal".

"Tienen que entender que el profiláctico no la protege de nada... porque el virus del sida atraviesa la porcelana. ¡El virus del sida atraviesa la porcelana!", remarcó el médico, lo que provocó la reacción de la presidenta de la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer, Mabel Bianco, que a los gritos se levantó y se fue de la sala.

"Me retiré del Salón del Senado ante lo que dijo Albino 'el preservativo no protege de nada'. Una vergüenza tener que escuchar esto !!", dijo en Twitter.

Publicidad

Para Albino, el virus del sida es "500 veces más chico que el espermatozoide".

"El profiláctico no sirve porque falla en un 30 % de las veces en el embarazo... ¡imagínense lo que puede pasar en el sida!", añadió, convencido de que "uno", al exponerse a las relaciones sexuales, "no está absolutamente cubierto".

Publicidad

Por su parte, la senadora María Ángeles Sacnun aseveró que el médico está pretendiendo proponer "un sistema de valores absolutamente personal" y "desvalorizando el programa de educación sexual".

En opinión de Albino, "uno se lo pone", en referencia al preservativo, cuando está en "la situación", y "en la situación ya se puede haber contagiado".

"Se rompe el profiláctico, está perforado y está liquidado ese tipo", agregó, convencido de que "se contagia y se contagia y se contagia cada vez más gente".

"¿Cómo se para esto? Yo creo que se para con conductas morales claras, mensajes claros y evidentes. Los chicos tienen que construir sus vidas, que no las destruyan de partida, que no se infecten, que no se compliquen en situaciones que no les llevan a buen puerto. Si fuese una solución el profiláctico no estaríamos hablando de esto", concluyó.