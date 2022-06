Memes al estilo ‘akiaj akiaki’ inundan las redes por la colombiana que asegura “hablar alienígena”

En los últimos días, las redes sociales han conocido la historia de Mafe Walker , la colombiana que asegura hablar alienígena y ser un portal entre La Tierra y los extraterrestres.

A través de distintas entrevistas y sus redes personales ha mostrado lo que sería un “don” para comunicarse con seres de otros planetas pues, insiste que, gracias a las vibraciones que hace con sus cuerdas bucales, puede “elevar la energía de las personas”.

En muchas de las imágenes se le ve decir que “recibe códigos i ntergalácticos vibracionales desde la telepatía del espacio”

Y luego procede a hablar en un idioma inentendible, con los ojos cerrados y mucha concentración.

“Akiaki Akiaj, najamaica anikintaiaki, salud, amor, amor que vibra por las venas, Colombia”, se escucha decir en uno de sus videos.

No obstante, este “talento” ha sido tomado por burla entre muchos internautas que no paran de crear memes y videos graciosos, pues no creen que esto sea un talento.

Incluso, se han atrevido a hacerle montajes a la mujer con películas como Hombres de Negro, entre otras.

Aquí algunos de los memes que inundan las redes sociales:

Akintaj enama,

enaikjaa ekintan,

jikanna enaikjann.



"Buenas noches chavos

te amo, me amo" 😴



para los que no hablan alienigena👽😉 — Taquito al pastor 🌮 (@iMarychole) June 10, 2022

Akintaj enama enaijka, encinta, jianaa enajma jeina ekintakina 🖤

(pa’ los que no hablan alienígena)...😮#NOCHESITAS #RedAMLO COMPITAS CAMARADAS Y AMIGOS CHAIROS DE 💖🥰 pic.twitter.com/IoX3XXKxaa — ROSQUI MARÍA (@rociomag3) June 11, 2022

No se preocupen traje mi cinta de Mafe Walker siempre hace que un viaje se haga más rápido. #ClanSinson pic.twitter.com/ejPiyOUYZW — Homero el elegido (@homero_magio) June 8, 2022

Los aliens al escuchar a Mafe Walker: pic.twitter.com/fSP2e5pmQ2 — Mario Mojica Cuello (@mariomojc) June 9, 2022

Los aliens viendo cómo lo que le enseñaron a hablar en su idioma a Mafe Walker son puras vulgaridades. pic.twitter.com/jUeMTnQesA — ✭ 𝐽𝑒𝑛𝑛𝑦𝑘𝑎 ~ (@X_Idealist) June 9, 2022

😂😜🐶Mi perro habla mejor que la alienígena✌️👽 pic.twitter.com/NmOdobLfWi — I'm Nice, Very Nahis💕 (@Nahisla) June 11, 2022

🔁 Mafe Walker



♥️ Eleanor Abernathy, La loca de Los gatos. pic.twitter.com/AIr0S7ucPP — Simpsonito (@SimpsonitoMX) June 10, 2022

