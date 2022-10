Mi sermón a veces era entrevistar a una prostituta: Gonzalo Gallo

sacerdocio, sin embargo ese tipo de cambios que buscó introducir en la iglesia le trajo algunos inconvenientes.

“Fue una época bonita en la que se hicieron muchos cambios. A mí me sirvió mucho la comunicación social, estar en la radio, en los periódicos y el leer tanto, eso lo llevaba a la religión. Era hablar de la realidad yo utilizaba una canción en el sermón, el sermón a veces era entrevistar una prostituta, llevaba a un enfermo para que contara su historia y como se había curado”, señaló.

Gonzalo Gallo cree que “la iglesia tiene muchas cosas lindas pero le cuesta mucho cambiar” y confesó que su modo particular de realizar las misas “para los obispos más tradicionales esos cambios provocaban problemas porque la iglesia a veces pone muchas trabas innecesarias”.

La decisión de apartarse de la iglesia le tomó más de dos años y aseguró que fue muy difícil pese a que la estaba meditando desde hace tiempo.

“Es como un divorcio. Dije en un momento ya no puedo más, sentí que me tenía que ir de la institución y que no podía decirlo en Colombia porque me iba caer todo el mundo encima”, afirmó.

Finalmente, se refirió a un tema polémico en las huestes de la iglesia católica, Gallo considera que “la iglesia ganaría mucho si deja el celibato opcional, se evitaría muchos de los escándalos que hay ahora permitiéndolo”.