Migrante marroquí grabó el impactante trayecto a nado hasta Ceuta y el video se hizo viral

Un video que circula en redes sociales volvió a poner el foco sobre la crisis migratoria que enfrenta Ceuta. En las imágenes se observa a un joven migrante marroquí grabándose con un selfie stick mientras realiza el trayecto nadando con el objetivo de llegar a esta ciudad española.

La grabación se hizo viral porque muestra, desde la perspectiva del propio protagonista, el recorrido por el mar durante un intento de cruce ilegal hacia territorio español. El registro comenzó a compartirse mientras Ceuta afronta uno de los mayores episodios migratorios de los últimos años.

Video del migrante marroquí rumbo a Ceuta

Las imágenes captadas por el propio migrante permiten ver parte del trayecto que realizó en el agua mientras avanzaba hacia Ceuta. Con una cámara instalada en un selfie stick, documentó el recorrido durante el intento de ingresar a España.



📹🏊 Travessia a nado até enclave espanhol vira 'tutorial' para entrar na Europa



💬 Um vídeo que circula nas redes mostra um migrante marroquino nadando até Ceuta, enquanto grava a travessia com um pau de selfie. pic.twitter.com/QXbYFA9iLB — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) August 1, 2026

La difusión del video coincide con la compleja situación que vive Ceuta donde decenas de miles de personas han ingresado a la ciudad nadando o atravesando el espigón desde Marruecos, un flujo migratorio que ha puesto bajo presión la capacidad de atención de las autoridades.

El registro del migrante marroquí se convirtió en uno de los contenidos más compartidos sobre este episodio, ya que ofrece una visión directa de uno de los recorridos que muchas personas realizan para intentar llegar a territorio español.