En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Verónica Alcocer
Atentado en Cúcuta
María Camila Potosí
FIFA

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Migrante marroquí grabó el impactante trayecto a nado hasta Ceuta y el video se hizo viral

Migrante marroquí grabó el impactante trayecto a nado hasta Ceuta y el video se hizo viral

Migrante marroquí grabó su recorrido a nado hasta Ceuta con un selfie stick. El video se viralizó durante la crisis migratoria que vive la ciudad española.

Migrante marroquí grabó su cruce a nado hasta Ceuta.
Migrante marroquí grabó su cruce a nado hasta Ceuta. Captura de pantalla.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de ago, 2026

Un video que circula en redes sociales volvió a poner el foco sobre la crisis migratoria que enfrenta Ceuta. En las imágenes se observa a un joven migrante marroquí grabándose con un selfie stick mientras realiza el trayecto nadando con el objetivo de llegar a esta ciudad española.

La grabación se hizo viral porque muestra, desde la perspectiva del propio protagonista, el recorrido por el mar durante un intento de cruce ilegal hacia territorio español. El registro comenzó a compartirse mientras Ceuta afronta uno de los mayores episodios migratorios de los últimos años.

Video del migrante marroquí rumbo a Ceuta

Las imágenes captadas por el propio migrante permiten ver parte del trayecto que realizó en el agua mientras avanzaba hacia Ceuta. Con una cámara instalada en un selfie stick, documentó el recorrido durante el intento de ingresar a España.

La difusión del video coincide con la compleja situación que vive Ceuta donde decenas de miles de personas han ingresado a la ciudad nadando o atravesando el espigón desde Marruecos, un flujo migratorio que ha puesto bajo presión la capacidad de atención de las autoridades.

El registro del migrante marroquí se convirtió en uno de los contenidos más compartidos sobre este episodio, ya que ofrece una visión directa de uno de los recorridos que muchas personas realizan para intentar llegar a territorio español.

Puede leer:

Miles de jóvenes intentando cruzar la valla que separa a Ceta de Marruecos.
Mundo

"Nos dijimos: probemos suerte nosotros también": así comenzó el éxodo hacia Ceuta

_No creo que a nadie se le ocurra acabar con Schengen__exsecretario para la UE por crisis migratoria
Mundo

¿Se puede suspender el espacio Schengen con España por crisis migratoria en Ceuta?

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Migración

Europa

España

Marruecos

Publicidad

Publicidad

Publicidad