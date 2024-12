Miguel Varoni recordó la última vez que habló con Sandra Reyes: la llenó de elogios

El mundo del entretenimiento sigue conmocionado tras el fallecimiento de Sandra Reyes, actriz reconocida por su papel en series exitosas como 'Pedro el escamoso'. Su muerte a los 49 años se dio comoconsecuencia de un cáncer de seno que había mantenido en privacidad.

El actor colombiano Miguel Varoni, conocido por interpretar a Pedro Coral Tavera, compartió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, sus emociones y recuerdos sobre su amistad con la actriz y destacó su carácter y profesionalismo. Varoni expresó su pesar tras la pérdida.

Varoni contó sobre su última visita a Bogotá, cuando pudo verla y resaltó que su conexión con la actriz se mantuvo cercana hasta el final.

Me dejó una grabación el viernes, y cuando viajé a Bogotá la vi. Era una mujer especial, inteligente, cero diva dijo Varoni

Esta declaración resaltó no solo la pérdida, sino también el vínculo estrecho que mantenían, incluso en los momentos más difíciles. "Tenía un gran sentido del humor y cuando estuvimos juntos, lo que hicimos fue reírnos un rato," contó,

Además, Varoni recordó momentos de alegría compartidos con Reyes y enfatizó cómo enfrentaba las adversidades con buen ánimo. Cabe destacar que, al hablar sobre la enfermedad de Reyes, Varoni señaló que aunque la situación era dura, ella intentó mantener una actitud positiva.

Los amigos cercanos de Sandra recuerdan cómo durante las grabaciones de la segunda temporada de "Pedro el escamoso", Reyes mantuvo en privado su condición. A pesar de todo, su profesionalismo no menguó. El actor, que ahora vive en Miami, contó el desarrollo de la trama en la secuela de la exitosa novela.

La doctora Paula y Pedro Coral. Foto: captura de pantalla video Canal Caracol.

"Ella muere en la segunda temporada. Cuando yo llego y me reencuentro con mi hijo en la serie, me reencuentro con ella. Mi información es que ella se enteró un mes después, en noviembre de 2023", explicó Varoni, rememorando el desarrollo del programa que se entrelazó con la realidad que enfrentaba la actriz y añadiendo que este conocimiento tardío fue una dura realidad para quienes la rodeaban.

Así, los momentos finales de Sandra se convirtieron en un retrato de su fortaleza y su amor por la actuación, ya que continuó dando lo mejor de sí misma en cada escena.

Por último, Varoni expresó su postura personal sobre el cuidado de la salud, comparando su experiencia con la de Reyes.

"Yo voy al médico por un padrastro, ella no, hay gente que no, ella era así," dijo, refiriéndose a cómo cada persona maneja su bienestar de manera distinta. Este testimonio personal muestra el respeto de Varoni por la elección de Reyes de no hablar abiertamente sobre su salud, encapsulando una mezcla de sentimientos de respeto y reconocimiento hacia su amiga y colega.

Miguel Varoni y el elenco de "Pedro el escamoso" expresaron su pesar y gratitud por haber compartido tiempo con Sandra Reyes, una actriz y amiga profundamente admirada. Los recuerdos compartidos por Varoni no solo son un tributo a su talento, sino también una invitación a recordar a Reyes como una persona que vivió su vida y su carrera con pasión y dedicación.

Escuche la entrevista completa acá: