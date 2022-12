MinInterior pidió a presidente de Fedegán rectificación sobre Ley de restitución

“El presidente de Fedegán no puede venir a decirle a país que la Ley de víctimas y restitución de tierras fue una ley acordada con las Farc y que fue la primera concesión del Estado a las Farc, esto es ofensivo con este Congreso y por eso quiero pedirle una rectificación”, señaló Cristo.

Al mismo tiempo, el jefe de la cartera de Gobierno recalcó que la Ley de víctimas reconoce a los afectados con el conflicto y agregó que la firma de la paz con las Farc y el ELN acelerará la restitución de tierras.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos pidió no utilizar el proceso de reparación de víctimas y restitución de tierras para ganar réditos políticos y sembrar odio.

“No podemos permitir que se señale a las víctimas como guerrilleros. Eso no está bien”, expresó Santos durante la conmemoración del Día Nacional de Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto, en el municipio tolimense de Chaparral.

El presidente calificó de triste el hecho de “ver cómo están tratando de sembrar miedo a los largo y ancho del país. Sembrando odios, sembrando divisiones, cuando lo que el país necesita es unión, es reconciliación, es tender puentes para poder progresar todos juntos.