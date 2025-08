Modelo de 17 años fue encontrada muerta en la casa de su novio: esto se sabe

Una tragedia sacudió a la comunidad de Ciudad Guayana, en el estado Bolívar, Venezuela, luego de que la joven modelo Angely Alexander Benavides, de 17 años, fuera hallada sin vida en la casa de su novio, apenas un día después de haber celebrado su graduación como Técnico Medio en Telemática.

El hecho ocurrió el pasado viernes 1 de agosto. Ese mismo día, Angely había compartido en sus redes sociales su felicidad por haber concluido sus estudios de bachillerato. En sus publicaciones, la adolescente aparecía sonriente junto a familiares, amigos y maestros, quienes la acompañaron durante el acto de grado. El mensaje transmitía esperanza y orgullo por un nuevo comienzo en su vida.

Además de sus logros académicos, Angely participaba activamente en certámenes de belleza. Al momento de su fallecimiento, estaba concursando en el evento "Reina del Cacao 2025", lo que proyectaba un futuro prometedor en el mundo del modelaje.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente al día siguiente, cuando fue encontrada muerta en el domicilio de su pareja sentimental, cuya identidad aún no ha sido revelada. La noticia ha generado profunda consternación, no solo por lo inesperado del suceso, sino también por el silencio que lo rodea.

Hasta el momento, ni las autoridades locales ni los familiares de la joven han emitido declaraciones públicas sobre las circunstancias del fallecimiento, lo que ha alimentado una ola de rumores y especulaciones en redes sociales y medios regionales.

Tras conocerse la noticia, los perfiles digitales de Angely se llenaron de mensajes de despedida. Compañeros de escuela, allegados y usuarios que seguían su carrera en redes expresaron su dolor por la repentina pérdida y enviaron condolencias a sus padres y hermanos.