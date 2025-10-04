En vivo
Motociclista descubrió que su propio hermano lo atropelló: “Intentó matarme”

El choque fue tan fuerte que el motociclista salió despedido, pasó por encima de la moto y quedó tendido en el suelo.

Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

Un insólito y violento hecho conmociona a Uberlândia, Brasil. Un motociclista terminó herido tras ser embestido por otra moto que, minutos después, descubrió era conducida por su propio hermano. La Policía investiga el caso como un intento de homicidio.

El hecho ocurrió el lunes en el barrio Jardim das Palmeiras, alrededor de las 7:00 a. m., y quedó registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se observa cómo una moto cambia repentinamente de carril y acelera de frente contra la víctima. Antes del impacto, el conductor salta del vehículo, lo que refuerza las sospechas de intencionalidad. El choque fue tan fuerte que el motociclista salió despedido, pasó por encima de la moto y quedó tendido en el suelo.

La víctima relató al portal g1 que solo después del accidente se percató de que el responsable era su hermano. “Es horrible saber que mi propio hermano intentó matarme. Yo solo me di cuenta después de estar caído en el suelo”, aseguró.

El hombre sufrió golpes en las piernas, el pecho y los brazos. Aunque pensó que se había fracturado una pierna, logró pedir ayuda a un amigo que lo llevó a un centro médico. Allí recibió atención y fue dado de alta, pero deberá permanecer al menos 15 días sin trabajar debido a las lesiones en su pierna izquierda.

El hermano de la víctima, que tampoco quiso ser identificado, negó haber actuado con intención y aseguró que todo fue un accidente.

“Perdí el control, no tenía intención de matar. Fue un accidente. Ni siquiera sabía que era mi hermano. Paré para ayudar y le pregunté si quería llamar a la policía. Pero él intentó agredirme en el lugar, me quiso pegar con el casco y a los golpes”, afirmó.

Publicidad

No obstante, la víctima negó que hubiera existido alguna discusión posterior al choque. Además, señaló que su hermano tiene antecedentes judiciales y que incluso su propia madre cuenta con una medida de protección en su contra.

