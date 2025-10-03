Video: trabajador murió tras sufrir fuerte caída en pleno centro comercial

En redes sociales circulan todo tipo de historias que generan conmoción, muchas de ellas tienen que ver con graves accidentes. En esta ocasión, se conoció el terrible accidente que sufrió un trabajador en un centro comercial de São Paulo, Brasil, mientras realizaba sus labores.

El hecho quedó registrado en un video que captó el momento en que el hombre realizaba labores en el techo del centro comercial, a unos 30 metros de altura. El trabajador permaneció colgado en el aire durante aproximadamente 20 minutos en el Centro Empresarial del Acero (CEA).

El accidente ocurrió el pasado lunes 29 de septiembre y fue presenciado por decenas de personas que se encontraban en el lugar y grabaron los últimos y trágicos minutos del hombre, de 48 años, cuya identidad no fue revelada.



¿Por que cayó el hombre?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de São Paulo informó que una falla en el techo del edificio provocó la emergencia. El trabajador estaba instalando una película plástica en los cristales de la cúpula del inmueble, que cuenta con al menos 10 pisos.

Uno de los cristales colapsó, lo que ocasionó que el trabajador quedara suspendido en el aire. Aunque estaba sujeto con un arnés de seguridad, después de unos 20 minutos una de las líneas cedió, provocando su caída desde aproximadamente 20 metros de altura.



En los videos que circulan en redes sociales se aprecia el momento en que el hombre cae sobre la recepción del edificio. Murió de inmediato a causa del impacto. Las autoridades informaron que, tras el incidente, se decidió desalojar el área donde ocurrió la tragedia.

El video se ha difundido rápidamente en varias plataformas, acumulando cientos de reproducciones y generando todo tipo de comentarios.