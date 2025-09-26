En vivo
Murió reconocida cantante en grave accidente: hay otros 13 fallecidos

De acuerdo con medios locales, la madre de la artista y otro integrante de la agrupación también perdieron la vida.

Murió reconocida cantante en grave accidente
Murió reconocida cantante en grave accidente
Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de sept, 2025

Un trágico accidente de tránsito en la carretera binacional Puno–Moquegua, en el sur andino de Perú, dejó al menos 14 personas fallecidas la noche del miércoles 24 de septiembre. Entre las víctimas se encuentra la joven cantante boliviana Felisa Mendoza, de 23 años, vocalista del grupo Muñequita Flor y la Nueva Tendencia Musical, que se encontraba en su primera gira artística en Perú.

De acuerdo con medios locales, la madre de la artista y otro integrante de la agrupación también perdieron la vida. El siniestro ocurrió cuando la miniván en la que viajaban los músicos chocó primero contra un camión estacionado y luego fue embestida por un tráiler, quedando atrapada entre ambos vehículos de carga.

El fiscal adjunto Erick Chambilla informó a la radio local Americana de Moquegua que hasta el momento se han logrado identificar cinco de los catorce fallecidos. Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de Moquegua, mientras que los no identificados permanecen en la ciudad de Ilo, en la misma región, a la espera de ser reconocidos por sus familiares.

La Dirección Regional de Salud (Diresa) de Moquegua indicó que cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas inicialmente al centro de salud de Titire y luego al Hospital Regional por presentar traumatismos y fracturas.

Fuentes policiales citadas por RPP Noticias señalaron que la furgoneta, perteneciente a una empresa de transporte de pasajeros de Juliaca, chocó primero contra otro tráiler estacionado en la vía y posteriormente fue impactada por el camión que transportaba cal. El conductor del vehículo pesado resultó ileso y fue detenido para las investigaciones.

Personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), bomberos y representantes de la Fiscalía acudieron al lugar para atender la emergencia. Las labores de rescate se vieron complicadas por la escasa visibilidad en la zona y se reanudaron en la mañana de este jueves para trasladar los cuerpos a la morgue.

