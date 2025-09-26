Cuidado con accidentes de tránsito: 12.000 personas quedan con algún tipo de discapacidad permanente

Según Fasecolda, en promedio, 12.000 personas quedan con algún tipo de discapacidad permanente por accidentes de tránsito, la mayoría de ellos motociclistas. La cifra refleja la magnitud de una problemática que no solo se traduce en víctimas fatales, sino en miles de ciudadanos que ven afectada su calidad de vida de manera irreversible.

En diálogo con Blu Radio, el instructor vial Manolo Ramos, explicó que gran parte de estos accidentes pueden evitarse si los conductores reciben una formación adecuada.



¿Cómo evitar una discapacidad permanente por accidente de tránsito?

El experto compartió varios consejos claves para evitar accidentes de tránsito, reaccionar a tiempo en situaciones complejas en las carreteras y así evitar un triste desenlace.

“Lo primero es la parte teórica, acudir a un centro de enseñanza certificado y luego avanzar en las prácticas. Es fundamental revisar la motocicleta antes de salir: luces, llantas, fluidos y, por supuesto, usar casco certificado con buena ventilación y ajuste correcto”, señaló.

El experto advirtió que maniobras riesgosas, como adelantar entre vehículos, aumentan la probabilidad de accidentes, debido a los puntos ciegos y a fenómenos físicos como el efecto vórtex y el efecto venturi, que pueden desestabilizar la moto. “Un descuido puede terminar en caídas o incluso en fatalidades”, precisó.



Otro de los factores críticos es la velocidad. Ramos recordó que el Código de Tránsito establece límites estrictos en zonas escolares y residenciales, que van desde 10 hasta 30 km/h.

“A menor velocidad hay mayor capacidad de reacción y mejor visualización. A mayor velocidad, ocurre el efecto túnel: el campo de visión se reduce y aumentan los riesgos”, explicó.

Accidente de tránsito, referencia Foto: generada con Image Fx

Ojo con elementos en la vía

El instructor también hizo énfasis en las deficiencias de la infraestructura vial: huecos, alcantarillas destapadas y señalización deficiente que, en especial en temporada de lluvias, pueden ocasionar accidentes graves.

El llamado final es tanto a las autoridades como a los actores viales. Por un lado, urge mejorar el estado de las vías y reforzar los programas de capacitación para motociclistas; por otro, promover la tolerancia y el respeto en la vía. Como subrayó Ramos, “los motociclistas tienen el mismo derecho a circular que cualquier otro usuario de la carretera. El objetivo principal debe ser siempre proteger la vida”.