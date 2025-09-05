Solo llega el 3% de recursos del Gobierno para vías a su cargo en Antioquia: Piden cederlas

Los recursos del Gobierno nacional para el mantenimiento de vías en Antioquia apenas llegan al 3% de lo que se requiere. La Gobernación insistió para que la Nación entregue al departamento la responsabilidad sobre cinco corredores con graves problemas.

Pese a que no sobran los recursos, en Antioquia nuevamente están alzando la mano al Gobierno nacional para hacerse cargo de diferentes tramos viales con un grave déficit en materia de mantenimiento y modernización y que se están convirtiendo en verdaderas trampas mortales para sus usuarios.

Según indicó en diálogo con Blu Radio, el secretario de Infraestructura del departamento, Horacio Gallón, el año anterior la Nación solo giró cerca de 30.000 millones de pesos de más del billón que son necesarios para atender de manera prioritaria al menos cinco tramos viales.

En un ejercicio similar al del Túnel del Toyo, donde la ejecución de la obra ya está en poder de la Gobernación y la Alcaldía de Medellín, desde la administración departamental reiteraron la solicitud al Gobierno nacional.

"Que le entreguen la competencia a la Gobernación para que nosotros busquemos una fuente de recursos. Lo mismo que pasó con el Toyo, que el gobierno no le cumplió a los antioqueños y a los colombianos con las inversiones que se requerían. Nosotros, gracias a la competencia que nos entregó el Gobierno nacional, hoy tenemos avanzando esos dos contratos que se determinaron", dijo

Entre los corredores que requieren atención más urgente está en el Suroeste la vía Primavera - 4 Pasos, donde hay que desarrollar una doble calzada sobre un tramo de unos 3.5 kilómetros y así desembotellar el flujo hacia esta subregión.

De igual manera está el sector Santuario - Cañoalegre en la vía Medellín - Bogotá donde el secretario Gallón reportó que se requieren unos 100.000 millones de pesos para su puesta a punto, pero apenas se han girado unos 15.000, pese a millonarios recaudos en peajes.

También en el Oriente, la vía La Unión - Sonsón está sin mantenimiento desde hace varios años, al igual que en el Valle de Aburrá la antigua Vía al Mar en el tramo San Cristóbal - Pajarito.

Por último, en el Urabá, la vía Necoclí - Arboletes requiere una inversión cercana a los 240.000 millones de pesos, cuando apenas hay compromisos de parte del Invías por ocho mil para lo que resta del año.