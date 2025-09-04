Suspenden actividades de dos glamping en San Cristóbal, Medellín: no tenían licencia

Para evitar riesgos en ecosistemas y la afectación al ordenamiento del territorio, la Alcaldía de Medellín con el acompañamiento de la Corregiduría de San Cristóbal y la Policía, realizaron un operativo de control en zona rural del noroccidente de la ciudad.

Durante las acciones se inspeccionaron varias construcciones tipo glamping que dejaron como resultado dos suspensiones de la actividad de estos lugares para operar como alojamientos al determinarse que estaban en zonas destinadas a la conservación ambiental y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.

Cierre glamping en Medellín. Alcaldía de Medellín

"Desde la Secretaría de Gestión y Control Territorial elaboramos informes técnicos al evidenciar que no contaban con licencias de construcción ni requisitos para el desarrollo de la actividad económica", dijo Carlos Trujillo, subsecretario de Control Urbanístico.

El funcionario explicó que las acciones de control han aumentado teniendo en cuenta el incremento de inmuebles de renta corta en la ciudad, muchos de ellos, como en el caso de los lugares sancionados, sin cumplir los requisitos o en lugares indebidos.

Suspensión de glamping en Medellín. Foto: Alcaldía de Medellín.

Las autoridades en el distrito ya han levantado un total de 120 informes técnicos sobre este tipo de lugares de hospedaje que servirán de soporte en los procesos policivos que buscan garantizar que construcciones rurales se ajusten a la normativa vigente.