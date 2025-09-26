Racha de accidentes de motos deja varios heridos en vía Barichara – San Gil y Bucaramanga

La noche de este jueves, hacia las 9:20 p.m., se registró un accidente de tránsito en el sector conocido como Caney Parrilla, en la vía que comunica a Barichara con San Gil, Santander.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo de Bomberos de Barichara, el siniestro habría sido producto de la colisión entre dos motocicletas, dejando como saldo tres personas lesionadas.

Las unidades de socorro realizaron en el sitio la valoración primaria de los heridos, a quienes estabilizaron y aplicaron técnicas de inmovilización antes de coordinar su traslado hacia distintos centros asistenciales de la región. Uno de los pacientes fue remitido al Hospital San Juan de Dios de Barichara, otro al Hospital Camilo Rueda de Villanueva y el tercero al Hospital Regional de San Gil.

Tres hombres resultaron heridos tras el choque de dos motocicletas en la vía entre San gil y Barichara. Fueron trasladados en ambulancias a centros médicos de esa zona de Santander #MañanasBlu pic.twitter.com/Cl2uvibIl1 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 26, 2025

Entre tanto, en Bucaramanga también se presentó un accidente similar entre dos motocicletas, luego de que sus conductores cayeran por un derrame de aceite registrado metros más abajo del Mercado Campesino.

#Video Conductores denuncian que por una mancha de aceite en la vía a la Terminal de Transporte de Bucaramanga dos motociclistas se accidentaron este viernes. Piden a las autoridades limpiar la zona para evitar más accidentes #MañanasBlu pic.twitter.com/Fxtr5gzFR4 — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) September 26, 2025

Las autoridades hacen un llamado a los motociclistas para transitar con precaución, especialmente en horas de la noche, cuando aumenta el riesgo de siniestros en las vías.