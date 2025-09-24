“Papi, maté gente”: mensaje de joven camionero que se quedó sin frenos y causó grave accidente

Un choque múltiple ocurrido en el puente General Manuel Belgrano, que une las provincias de Corrientes y Chaco en Argentina, dejó como saldo la muerte de un motociclista y un escenario de caos vial. El siniestro involucró a unos 15 vehículos tras la pérdida de frenos de un camión.



El dramático llamado del conductor

De acuerdo con las primeras investigaciones, el vehículo pesado, perteneciente a la empresa Trosch, transportaba chips y leña molida con destino a la caldera de Vicentín en Avellaneda. Su conductor, Nahuel Ruiz Díaz, de 26 años y con cuatro años de experiencia al volante, no pudo controlar el vehículo y terminó arrastrando a varios autos.

Su padre, también camionero, relató en Radio HOY el estremecedor llamado que recibió segundos después del choque.

“Me gritaba desesperado: ‘¡Papi, maté gente!, choqué, maté, maté… Me quedé sin frenos y arrastré todo. Hay un hombre apretado, capaz que maté’”, contó Miguel Ruiz Díaz, aún conmocionado por la tragedia.

Según su testimonio, Nahuel nunca había protagonizado un incidente de tal magnitud en su trayectoria laboral.



Horas después del accidente, autoridades confirmaron que el fallecido era Juan Carlos Pérez, conocido en Corrientes como 'Pirulo'. Tenía 56 años y un largo historial delictivo que incluía múltiples detenciones y robos, algunos de ellos cometidos con la supuesta participación de sus hijas.

Pérez era padre de tres hijas. Una de ellas lo despidió en redes sociales con un emotivo mensaje: “Te amo pa, me dejaste papito, pero te voy a amar por siempre. Como te voy a extrañar hasta el día que decidas llevarme con vos. Fuiste el mejor, gracias por todo lo que diste por mí. Yo voy a acordarme siempre de vos, te amo”.