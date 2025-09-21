Video del momento exacto del trágico accidente aéreo en que murió famosa presentadora

La muerte de la periodista y conductora de televisión Débora Estrella conmocionó al gremio periodístico y a la audiencia de Multimedios, luego de que se confirmara su deceso en un accidente aéreo ocurrido el sábado 20 de septiembre en García, Nuevo León.



Así fue el accidente

El hecho quedó registrado en un estremecedor video que comenzó a circular en redes sociales minutos después de la tragedia. En las imágenes se observa cómo la avioneta pierde altura de manera repentina, gira de forma brusca y se precipita hasta estrellarse en la zona industrial conocida como Laderas/Riberas Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

Testigos aseguraron que el estruendo fue tan fuerte que alcanzó a escucharse en varias colonias aledañas, generando alarma entre habitantes y trabajadores del sector. Algunos de ellos lograron captar con sus teléfonos el momento exacto del impacto, imágenes que ya circulan ampliamente en plataformas digitales.

#URGENTE | 🚨 | Tras el desplome de una avioneta la tarde de este sábado, se confirmó la muerte de Débora Estrella, conductora de noticias de Multimedios Televisión. En el accidente perdieron la vida dos personas.#QEPD pic.twitter.com/zOZjP2Q892 — POSTA México (@PostaMexico) September 21, 2025

Poco después del siniestro, autoridades municipales confirmaron que entre las víctimas se encontraba Débora Estrella, quien había cumplido 43 años apenas el mes pasado.

“Lamento informarles (…) dos personas fallecidas, aparentemente una dama y un caballero, al interior de la pista y el Río Pesquería en el Parque Industrial Mitras. Estamos a la espera de Periciales para la extracción de los cuerpos”, dijo el alcalde de García, Manuel Cavazos Guerra.



La noticia fue confirmada por Multimedios y Telediario, medios en los que Estrella trabajaba desde 2018 y donde logró consolidarse como una de las conductoras más reconocidas.

“Débora Estrella, conductora de Telediario Matutino, falleció este sábado en un accidente de avioneta registrado en el municipio de García, Nuevo León (…) En Multimedios estamos consternados y lamentamos profundamente la pérdida de nuestra compañera”, expresó la televisora en un mensaje de duelo.