Tránsito multará con $604.100 a conductores que sigan haciendo esto en un semáforo en rojo

Tránsito multará con $604.100 a conductores que sigan haciendo esto en un semáforo en rojo

Aunque para muchos conductores hacer esto puede ser inofensivo, el Código Nacional de Tránsito tiene claro las sanciones.

Conductor en retén con policías de tránsito en Bogotá
Hay varias señales nuevas que pueden tener multas.
Foto: Movilidad Bog
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

En las calles del país, el teléfono celular se ha convertido en un acompañante habitual de los conductores. Lo que para muchos es solo una mirada rápida a la pantalla en un semáforo, en realidad constituye una falta sancionada por la ley.

Las autoridades han reiterado que este hábito, que se puede presentar en todos los semáforos en rojo, no solo distrae al volante, sino que además genera comparendos económicos que afectan directamente al bolsillo de los infractores.

Y es que, muchos conductores pueden creer que, aunque el semáforo esté en rojo y todos los vehículos estén detenidos, el uso del celular está permitido, pero esto no es del todo cierto.

Semáforos de tránsito en Colombia
No respetar los semáforos tiene multa cara
Foto: SecMovilidad Bog

¿Cuál es la multa por usar el celular al volante?

El Código Nacional de Tránsito establece que el uso del teléfono celular mientras se maneja constituye una infracción de tipo C, enmarcada bajo el código C38, que en teoría también aplica cuando el semáforo está en rojo.

Este artículo prohíbe manipular “sistemas móviles de comunicación o teléfonos instalados en los vehículos al momento de conducir”, salvo que se empleen dispositivos que permitan mantener las manos libres.

La multa vigente asciende a 604.100 pesos, calculada con base en las Unidades de Valor Básico (UVB), y que son equivalentes a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLDV) en 2025.

Si además de manipular el celular se genera un accidente de tránsito, el conductor enfrentará sanciones adicionales, junto con la responsabilidad por los daños ocasionados.

Usar celular al volante
Usar celular al volante tiene multa, aunque tiene algunas excepciones
Foto: Unsplash

¿Qué tan común es usar el celular al volante?

De acuerdo con datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), la conducta de manipular el celular al conducir es mucho más frecuente de lo que se cree: en promedio, cada doce minutos se registra una multa en Colombia por este motivo.

Esta estadística refleja la magnitud del problema y explica por qué los operativos de control han puesto el foco en este comportamiento.

La situación más común se presenta cuando los conductores, al detenerse en un semáforo en rojo, deciden responder mensajes o revisar redes sociales.

Aunque para muchos no parece un riesgo, la normativa colombiana considera que, mientras el carro esté en la vía y con el motor encendido, se encuentra en circulación. Por lo tanto, las obligaciones frente al tránsito se mantienen, incluso si el vehículo no está en movimiento.

Usar celular al volante
El uso del celular al volante puede multiplicar por cuatro el riesgo de un siniestro vial
Foto: Unsplash

Casos en los que sí se puede usar el celular

La regulación colombiana contempla algunas excepciones específicas en las que se autoriza el uso del teléfono celular sin que esto represente una infracción:

  • Cuando el vehículo se encuentra estacionado, con el motor apagado, ya sea en un parqueadero o en una bahía autorizada.
  • Si se utiliza un sistema de manos libres que permita realizar llamadas o dar instrucciones sin manipular directamente el aparato.
  • En situaciones de emergencia que obliguen a comunicarse con las autoridades competentes.

Fuera de estos escenarios, cualquier uso del celular —incluso en la espera de un semáforo en rojo— se considera una falta sancionable.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial ha insistido en que el celular es uno de los principales factores de distracción al volante. La entidad subraya que una mínima pérdida de concentración puede significar no reaccionar a tiempo frente a un eventual siniestro vial.

