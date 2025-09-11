La ciudad que dará cárcel a conductores que abandonen sus carros: también impondrá multas

El abandono de vehículos en la vía pública se ha convertido en un problema creciente en varias ciudades del mundo. Espacios ocupados por automóviles que ya no circulan afectan el orden, la movilidad y hasta la estética urbana.

Frente a este fenómeno, Hong Kong anunció una medida que marcará un precedente en la región: la introducción de sanciones que incluyen multas económicas y hasta penas de prisión para los responsables.

Las autoridades de la Región Administrativa Especial de China informaron que la nueva normativa entrará en vigor el 22 de diciembre, con el objetivo de reducir la proliferación de automóviles no registrados y dejados en las calles.

Hong Kong es de las ciudades más densamente pobladas Foto: AFP

Multas y cárcel por abandonar auto en Hong Kong

El Departamento de Transporte de Hong Kong detalló que los propietarios de vehículos que permanezcan sin licencia durante dos años o más recibirán una notificación oficial.

A partir de ese momento tendrán un plazo de tres meses para renovar el registro, desguazar el vehículo o exportarlo permanentemente.

Quienes no cumplan estas disposiciones enfrentarán multas de hasta 10.000 dólares de Hong Kong (aproximadamente 1.000 euros o 1.200 dólares estadounidenses) y penas de prisión de hasta tres meses.

Las sanciones se agravan en caso de reincidencia: la multa podría elevarse a 25.000 dólares de Hong Kong (unos 2.700 euros o 3.210 dólares estadounidenses) y la pena de cárcel alcanzar los seis meses, según explicó Amy Lee, subcomisionada del Departamento de Transporte, en declaraciones a un programa de radio.



¿Qué pasa si no pagan la multa?

La normativa también contempla sanciones indirectas para los infractores que no paguen las multas.

En esos casos, los tribunales podrán ordenar al Departamento de Transporte la denegación de licencias de conducción, la prohibición de registrar vehículos a nombre del infractor o incluso impedir la transferencia de propiedad de los automóviles involucrados.

Estas disposiciones buscan evitar que los responsables eludan su obligación por vías administrativas o legales.

Hong Kong quiere mejorar el uso de su espacio público Foto: AFP

El reglamento no se aplicará de manera generalizada. Existen exenciones específicas para ciertos casos, como:



Vehículos en espera de repuestos para mantenimiento antes de renovar la licencia.

Automóviles almacenados en colecciones privadas que no circulan en la vía pública.

Unidades bajo la gestión de concesionarios mientras esperan ser vendidas.

Dependiendo de las condiciones, estas dispensas podrán extenderse entre uno y diez años, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de almacenamiento en propiedades privadas o arrendadas.

Además, los propietarios tendrán la posibilidad de presentar justificaciones razonables, las cuales serán evaluadas de manera individual por el Departamento de Transporte.



¿Por qué Hong Kong hará esto?

El gobierno de Hong Kong señaló que esta iniciativa surge como respuesta al aumento del abandono de automóviles en las calles de la ciudad semiautónoma.

Este fenómeno no solo afecta la limpieza y el orden, sino que también representa un reto en materia de uso del espacio público en una de las urbes más densamente pobladas del mundo.

Según la subcomisionada Amy Lee, la medida busca “garantizar un entorno más ordenado y seguro”, y al mismo tiempo instar a los ciudadanos a asumir la responsabilidad sobre sus vehículos.

Las autoridades locales esperan que el nuevo esquema de sanciones sirva como elemento disuasivo para quienes dejen sus automóviles sin uso en la vía pública.