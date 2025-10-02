Periodista se entera en vivo que su familia estuvo involucrada en grave accidente

Un estremecedor momento se vivió durante una cobertura en vivo en Puebla, México, cuando un periodista identificó que las víctimas de un accidente automovilístico eran nada menos que su propia familia.

El hecho ocurrió en la carretera Acajete, a la altura del Cerro del Pinal, donde el reportero Jacob Linaldi acudió para informar sobre un choque entre dos vehículos. Sin embargo, lo que inició como una cobertura rutinaria dio un giro inesperado cuando, al acercarse a la escena, el comunicador reconoció el automóvil de sus seres queridos.

“Estoy reportando que los accidentados son mis hijos, mi exesposa, mi exsuegro… los que tuvieron este percance”, expresó el periodista. Jacob Linaldi hizo una breve pausa para recomponerse emocionalmente, pero decidió continuar con la transmisión, hecho que fue destacado por los televidentes y usuarios en redes sociales.

De acuerdo con la información proporcionada por Linaldi, uno de los menores, de entre 10 y 11 años, fue trasladado a un hospital debido a que presentaba la mandíbula desviada. Hasta el momento no se ha confirmado si el niño herido es hijo del reportero o viajaba en el otro vehículo implicado en el siniestro.



Por su parte, los otros dos menores que iban en el automóvil resultaron ilesos y se encuentran fuera de peligro, aunque todos experimentaron un gran susto.

😢 ¡Momento inesperado y doloroso!



🚗💥 Jacob Linaldi, reportero de @ElInformanteMX, cubría un accidente en la carretera Acajete-Puebla, cuando descubrió que las víctimas eran sus propios hijos, exesposa y suegro, quienes fueron impactados por un conductor presuntamente en… pic.twitter.com/LkQ45o2VrN — TraficoPuebla (@Trafico_Puebla) September 23, 2025

Tras varios minutos de tensión, Linaldi recuperó la calma y prosiguió con su labor informativa, relatando los detalles del accidente. La situación generó gran conmoción en redes sociales, donde muchos elogiaron su profesionalismo pese a la difícil circunstancia que atravesaba.