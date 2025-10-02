Joven desafió a vendedor ambulante sin manos y su reacción sorprendió a todos; video viral

Una inesperada pelea en las calles de Río de Janeiro, Brasil, se volvió viral en redes sociales luego de que un joven retara a un vendedor ambulante que no tiene manos y, contra todo pronóstico, terminara derribado en medio de la vía pública.

El incidente quedó registrado en video por vecinos y transeúntes que presenciaron la confrontación. En las imágenes se observa cómo, tras una breve discusión, el comerciante logra imponerse y dejar en el suelo a su contrincante, ante la mirada atónita de quienes estaban en el lugar.

De acuerdo con versiones difundidas por medios locales, ambos protagonistas arrastraban viejas diferencias personales que habrían detonado la violenta escena. Lo que nadie esperaba era que el desenlace sorprendiera a todos los presentes: el joven quedó noqueado, incapaz de reaccionar, mientras varios testigos grababan lo ocurrido.

“Fue impresionante, nadie lo podía creer. El vendedor lo tumbó de un solo golpe”, relató uno de los testigos que compartió el video en redes sociales, donde rápidamente superó miles de reproducciones y comentarios.



#INCREÍBLE 🔴| Hombre sin manos noquea a un sujeto con el que peleaba. pic.twitter.com/cUgdOWk39I — Libro Negro (@Libro_negro_) September 28, 2025

“¡Ay, padre, eso es el final!”, “Le metió un codazo”, “Qué tal si tiene los brazos, lo desaparece jajajaja”, “Le metió un corto de derecha”, “Le dio la propia muñequera”, son algunos de los comentarios del video viral.