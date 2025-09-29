Colombiano en España asesinó a su expareja y lo publicó en redes: ya tenía denuncias por violencia

La madrugada del domingo 28 de septiembre, Sevilla, España quedó marcada por un acto de violencia que ha despertado la ira y el desconcierto de la comunidad.

Según medios locales, Gabriela, una mujer de 28 años y madre de una niña, fue asesinada presuntamente por su expareja, un joven colombiano de 21 años que, tras cometer el crimen, habría publicado un video en redes sociales.

El presunto agresor, luego del ataque, difundió una historia desde el perfil de Instagram de la víctima. Este hecho, calificado como macabro, generó un profundo repudio en la comunidad sevillana.



Cómo ocurrió el asesinato en Sevilla

De acuerdo con las autoridades, los hechos se registraron hacia las 3:10 de la madrugada en el portal de la vivienda de la joven. Las primeras versiones indican que todo comenzó tras una fuerte discusión.

El agresor desenfundó un arma blanca y le causó a Gabriela una herida mortal en el cuello. Aunque alcanzó a salir a pedir ayuda, cuando los vecinos llamaron a los servicios de emergencia y estos llegaron, la mujer ya no tenía signos vitales.



Tras el crimen, el presunto feminicida intentó quitarse la vida y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia policial. Entre tanto, la investigación sigue en curso para esclarecer los detalles del caso.

🇪🇸 | Un hombre mata a su exnovia en Sevilla apuñalándola en el cuello y utiliza su móvil para publicar una historia en Instagram.



El agresor, de nacionalidad colombiana, ya había intentado asesinarla anteriormente y tenía abierto un procedimiento de expulsión de España. pic.twitter.com/k9lZ7SnU5r — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) September 29, 2025

Agresor ya tenía denuncias por violencia de género

Se conoció que Gabriela había denunciado anteriormente al atacante por violencia de género en otra provincia. Por ello, fue incluida en el sistema VioGén, que da seguimiento a las víctimas de este tipo de agresiones. Sin embargo, al terminar la relación, la denuncia quedó inactiva.

Publicidad

Fuentes cercanas confirmaron que la pareja coincidió en una fiesta la noche de los hechos, lo que ha abierto la línea investigativa sobre la posibilidad de que aún mantuvieran contacto.

En caso de confirmarse como feminicidio, Gabriela se convertiría en la víctima número 29 de este delito en lo que va del año en España.

Los vecinos relataron escenas estremecedoras: uno de ellos aseguró que, al escuchar los gritos y entrar al lugar, encontró a la mujer en el suelo cubierta de sangre, mientras el agresor la sostenía por detrás.

Publicidad

El uso de redes sociales tras el asesinato solo ha incrementado la indignación, pues tanto para la Policía como para las autoridades este acto buscaba no solo exhibir lo ocurrido, sino también humillar a la víctima y a sus seres queridos.