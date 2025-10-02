Hombre que intentaba atropellar a su exesposa terminó arrollando a su amiga: quedó en video

Una mujer resultó herida tras ser atropellada en la madrugada de este miércoles. 1 de octubre, por un hombre que, presuntamente, intentaba agredir a su exesposa, pero terminó golpeando a otra persona.

El incidente quedó registrado en video y ha generado consternación entre vecinos y usuarios de redes sociales.

El hecho ocurrió en la ciudad de Rio Brilhante, en el estado de Mato Grosso do Sul (MS). Según informó la Policía Militar, el conductor, de 46 años, embistió con su vehículo a su expareja de 35 años, quien logró esquivar el ataque y salió ilesa.

Sin embargo, la amiga que estaba acompañándola fue arrollada brutalmente y lanzada varios metros tras el impacto. La víctima fue trasladada a un hospital local, donde se le practicaron exámenes médicos y, afortunadamente, recibió el alta en horas de la mañana.



Este es el video:

El vehículo involucrado era una camioneta blanca alquilada, lo que ha dificultado la localización del sospechoso, quien huyó del lugar inmediatamente después del ataque. La Policía Militar confirmó que los equipos de investigación ya se encuentran en búsqueda activa del hombre, mientras que las imágenes del incidente forman parte de la evidencia oficial.

En el video se observa a las dos mujeres conversando tranquilamente junto a una motocicleta, cuando de repente se acerca la camioneta a gran velocidad. El conductor intentó atropellarlas a ambas, pero su exesposa logró evadir el golpe.

Publicidad

La amiga, en cambio, fue arrojada violentamente a varios metros. Las imágenes muestran la gravedad del ataque y la rapidez con la que se desarrollaron los hechos.

Las autoridades han enfatizado que este tipo de agresiones representan un grave riesgo para la comunidad y han solicitado a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del sospechoso que se comunique con la policía. El caso también pone sobre la mesa la violencia de género y los riesgos que enfrentan las víctimas en situaciones de conflicto personal, dejando un llamado a la prevención y la protección efectiva.