Impactante choque de frente entre domiciliarios en moto en el norte de Bogotá quedó en video

Un fuerte accidente de tránsito protagonizado por dos repartidores de plataformas de domicilios se volvió viral en las últimas horas, luego de que se difundiera en redes sociales el video del instante en que las motocicletas colisionan violentamente en una concurrida intersección del norte de Bogotá.

El hecho ocurrió en la localidad de Usaquén y fue registrado por cámaras de seguridad de la zona. En las imágenes, que rápidamente generaron impacto entre los internautas, se observa cómo los dos motociclistas llegan a gran velocidad a un cruce y, en cuestión de segundos, terminan chocando de frente.

El fuerte impacto los lanza varios metros, quedando tendidos en la vía junto a un vehículo que frenó de inmediato para evitar una tragedia mayor.

La grabación fue difundida inicialmente por la cuenta de X (antes Twitter) @ColombiaOscura, y en ella se evidencia que uno de los conductores portaba un cajón de la plataforma Didi Food, mientras que el otro llevaba el característico maletín de Rappi.



#IMPRESIONANTE 🚨 Un domiciliario de Rappi y otro de Didi, protagonizaron un aparatoso accidente en el b/San Patricio, loc/Usaquén (Bogotá), el pasado domingo 28SEP. En video captado por cam/seguridad de establecimiento cercano, registró el momento del impacto siendo las 9:14PM. pic.twitter.com/JX2WC7i1Rc — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) September 30, 2025

Esto permitió identificar que los involucrados eran domiciliarios que se encontraban en servicio al momento del siniestro.



De acuerdo con lo que se puede apreciar en el video, la colisión se produjo porque ninguno de los motociclistas redujo la velocidad ni respetó la señal de ‘pare’ ubicada en la intersección. Testigos aseguraron que tras el choque se vivieron minutos de angustia, pues los heridos gritaban pidiendo auxilio mientras varios transeúntes y conductores intentaban socorrerlos.

Aunque el video se corta después del impacto, señalaron que los dos domiciliarios fueron trasladados a un centro asistencial con heridas de consideración. Hasta ahora, ni Rappi ni Didi Food han emitido un pronunciamiento oficial sobre la situación.

Este nuevo caso revive la preocupación por la seguridad vial en la capital, especialmente entre quienes trabajan como repartidores, un oficio que a diario enfrenta largas jornadas, presión por las entregas y los riesgos de movilizarse en medio del tráfico bogotano.