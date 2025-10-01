Hombre sobrevivió a más de 10 disparos de la Policía antes de ser detenido: hay video

Un violento y sorprendente episodio ocurrido en Lagarto, Brasil, está causando conmoción en redes sociales luego de que se difundiera un video en el que un hombre soporta más de diez disparos de la Guardia Municipal antes de ser finalmente detenido.

El hecho se registró en plena vía pública, donde, según la Policía, el individuo había generado caos al agredir a varias personas y dañar un vehículo. Cuando los agentes llegaron al lugar para contenerlo, el hombre se mostró violento y se resistió al arresto.

En el video, de poco más de dos minutos, se observa cómo el sospechoso forcejea con los uniformados, logra derribarlos e incluso intenta arrebatarles el arma de dotación. Ante la agresividad y el riesgo, los guardias municipales dispararon varias veces para neutralizarlo.

Lo más impresionante de las imágenes es que, pese a recibir al menos una decena de impactos de bala en distintas partes del cuerpo, el hombre continuó de pie y golpeando a los agentes por varios segundos. Solo después de tambalearse cayó sentado en la acera, lo que provocó asombro entre los testigos por su aparente resistencia física.



Todo quedó grabado

Finalmente, los oficiales lograron inmovilizarlo y ponerlo boca abajo en el suelo. Poco después, el hombre dejó de moverse y fue declarado muerto en el lugar, según informaron las autoridades.



El dramático video ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales. Las autoridades locales abrieron una investigación para esclarecer los hechos y determinar si el hombre estaba bajo los efectos de sustancias psicoactivas en el momento del impactante incidente.