Fuerte pelea en pleno partido de baloncesto quedó en video; jugador agredió a rival

Fuerte pelea en pleno partido de baloncesto quedó en video; jugador agredió a rival

El agresor le pisó la cabeza, provocando que sus compañeros y rivales intervinieran, desatándose una batalla campal en pleno partido.

Foto: captura redes sociales
Fuerte pelea en pleno partido baloncesto quedó en video
Foto: captura redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de oct, 2025

Un partido amistoso de baloncesto en Buenos Aires, Argentina, terminó en un violento enfrentamiento que obligó a suspender el encuentro y dejó indignación en redes sociales. El hecho ocurrió el pasado domingo 28 de septiembre durante un juego del torneo Básquet Entre Amigos (BEA) entre los equipos del Colegio de Abogados de San Isidro y Tercer Tiempo, en el gimnasio del Colegio Cardenal Copello, en Villa Devoto.

Pelea quedó en video

El incidente se volvió viral luego de que circulara un video en el que se observa cómo un jugador identificado como Santiago, del equipo de Tercer Tiempo, bloquea a su oponente y de inmediato le lanza un codazo que impacta en la nuca, dejándolo tendido en el suelo. Segundos después, el agresor le pisó la cabeza, provocando que sus compañeros y rivales intervinieran, desatándose una batalla campal en pleno partido.

Las autoridades del torneo detuvieron el partido de inmediato y anunciaron sanciones ejemplares contra el jugador agresor por “conducta violenta y agresión reiterada”.

“La Asociación Civil Básquet Entre Amigos manifiesta su más enérgico rechazo a todo hecho de violencia, dentro o fuera de las canchas. Lamentamos profundamente el episodio ocurrido el domingo 28 de septiembre en el marco de nuestra competencia”, expresó la liga en un comunicado difundido en redes sociales.

La organización también informó que brindó acompañamiento y atención médica al jugador agredido y a su familia tras la brutal escena que conmocionó al público y a la comunidad deportiva.

“Es increíble los compañeros que lo defienden. Si uno de los míos hace eso, rómpanlo todo; luego lo llevo al hospital, pero denle tranquilos”, “Amigo, a ese tipo tienen que ir a detenerlo, pero YA; fue un intento de homicidio”, “No eran tan amigos en esa liga”, son algunos de los comentarios que dejó el impactante video.

