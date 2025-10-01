En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Intento de secuestro a hombre terminó en balacera en plena calle: quedó en video

Intento de secuestro a hombre terminó en balacera en plena calle: quedó en video

El violento hecho, que quedó registrado en video, desató pánico entre los vecinos del sector.

Intento de secuestro a joven terminó en balacera en plena calle
Foto: captura redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Un intento de secuestro en plena vía pública desató momentos de pánico en el norte de Guayaquil, Ecuador, el pasado 28 de septiembre. Todo quedó registrado por la cámara de seguridad de una tienda de abarrotes, cuyas imágenes muestran el violento forcejeo entre la víctima, un hombre de aproximadamente 50 a 60 años, y un grupo de delincuentes armados.

Todo quedó en video

El hecho ocurrió cuando la víctima conversaba con varios conocidos frente a un establecimiento. De manera repentina, una camioneta azul se estacionó en la zona y de ella descendieron tres sujetos con armas de fuego, mientras otro permanecía al volante.

Los atacantes intentaron someter al hombre sujetándolo del cuello e intentando obligarlo a subir al vehículo, pero este se resistió con todas sus fuerzas. En medio del forcejeo, los delincuentes lo golpearon con la cacha de las pistolas, sin lograr controlarlo.

La escena provocó que testigos corrieran a resguardarse en los locales cercanos. Uno de los agresores incluso ingresó a la tienda de abarrotes persiguiendo a un testigo. En ese momento, desde el interior del negocio, una persona armada abrió fuego contra los secuestradores, lo que obligó a los delincuentes a retroceder y huir.

En medio de la balacera, uno de los cómplices quedó dentro del local, pero sus compañeros regresaron por él para finalmente escapar en el vehículo. Pese a la intensidad del tiroteo, no se reportaron heridos.

