Hombre murió tras subir al techo de un tren: tragedia quedó en video

Un trágico incidente ocurrido en la estación de tren de Nagpur, en el estado de Maharashtra, India, ha conmocionado a miles de usuarios en redes sociales. Un hombre perdió la vida el pasado 5 de septiembre luego de recibir una descarga eléctrica al hacer contacto con los cables de alta tensión mientras se encontraba sobre el techo de un vagón.

El dramático momento fue captado en video por un testigo que, junto a otros pasajeros, intentó advertirle del peligro y le pidió que descendiera. Sin embargo, el hombre ignoró las advertencias e incluso hizo algunas poses mientras permanecía de pie sobre el tren, que estaba a punto de salir de la estación.

Tragedia quedó en video

En las imágenes, que se viralizaron en plataformas digitales, se ve al sujeto erguido sobre el vagón cuando el tren comienza a moverse lentamente. Segundos después, su cabeza roza los cables de la catenaria, provocando una descarga eléctrica que lo hace caer fulminado al suelo ante decenas de personas.

De acuerdo con medios locales, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento. Las autoridades de Nagpur no han revelado la identidad del hombre ni ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias que lo llevaron a subir al techo del tren. El impactante video ha generado diversas reacciones en redes sociales.

