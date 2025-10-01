En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Benedetti y Montealegre
Diego Cadena
Oktoberfest de Múnich
Atentado contra exconcejal

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Hombre murió tras subir al techo de un tren: tragedia quedó en video

Hombre murió tras subir al techo de un tren: tragedia quedó en video

Un hombre murió electrocutado al tocar los cables de alta tensión mientras estaba sobre el techo de un tren.

Hombre murió tras subir al techo de un tren
Hombre murió tras subir al techo de un tren
Foto: captura redes
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de oct, 2025

Un trágico incidente ocurrido en la estación de tren de Nagpur, en el estado de Maharashtra, India, ha conmocionado a miles de usuarios en redes sociales. Un hombre perdió la vida el pasado 5 de septiembre luego de recibir una descarga eléctrica al hacer contacto con los cables de alta tensión mientras se encontraba sobre el techo de un vagón.

El dramático momento fue captado en video por un testigo que, junto a otros pasajeros, intentó advertirle del peligro y le pidió que descendiera. Sin embargo, el hombre ignoró las advertencias e incluso hizo algunas poses mientras permanecía de pie sobre el tren, que estaba a punto de salir de la estación.

Vea también

  1. Cámaras de fotomultas de tránsito
    La verificación de multas de tránsito en Colombia por internet es una herramienta valiosa.
    Foto: Movilidad Bogotá
    Bogotá

    Conductores, a prepararse con más cámaras salvavidas: Alcaldía de Bogotá busca prevenir accidentes

  2. Grave accidente en vía Bogotá - Villeta
    Grave accidente en vía Bogotá - Villeta
    Foto: @PasaenBogota
    Cundinamarca

    Grave accidente en vía Bogotá - Villeta quedó en video: motociclistas salieron “volando”

Tragedia quedó en video

En las imágenes, que se viralizaron en plataformas digitales, se ve al sujeto erguido sobre el vagón cuando el tren comienza a moverse lentamente. Segundos después, su cabeza roza los cables de la catenaria, provocando una descarga eléctrica que lo hace caer fulminado al suelo ante decenas de personas.

De acuerdo con medios locales, los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero solo pudieron confirmar el fallecimiento. Las autoridades de Nagpur no han revelado la identidad del hombre ni ofrecido mayores detalles sobre las circunstancias que lo llevaron a subir al techo del tren. El impactante video ha generado diversas reacciones en redes sociales.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad