Último video de reconocida cantante que murió en accidente; su madre también falleció

Un devastador accidente de tránsito en la carretera binacional Puno–Moquegua, en el sur andino de Perú, dejó al menos 14 personas fallecidas la noche del 24 de septiembre. Entre las víctimas se encontraba la joven cantante boliviana Felisa Isabel Mendoza Aruquipa, conocida artísticamente como ‘Muñequita Flor’, de 23 años, quien viajaba junto con su madre y parte de su agrupación musical para presentarse en una festividad local.

El siniestro ocurrió cuando la miniván que transportaba al grupo colisionó primero contra un tráiler estacionado que llevaba cal y luego contra otro vehículo que cargaba una retroexcavadora, lo que provocó un impacto fatal. Las autoridades informaron que la artista y sus acompañantes se dirigían a la provincia de Candarave, en Tacna, para participar en la festividad en honor a la Virgen de las Mercedes, pero el viaje terminó en tragedia.

Muñequita Flor Foto: redes sociales

Entre los fallecidos confirmados están Felisa Mendoza, su madre Isabel Aruquipa Loza, de 60 años; la cantante Laura Mamani Apaza, de 26; y el animador Alex León Ticona Coila, de 22, además de otros miembros del equipo artístico y personas que se encontraban en el lugar.

La hermana de la joven artista pidió entre lágrimas el apoyo de las autoridades para repatriar los cuerpos a Bolivia. “Ruego a las autoridades peruanas que nos ayuden con el retorno de los cuerpos”, expresó en declaraciones a medios locales.



Revelan el último video de Muñequita Flor

En redes sociales se dio a conocer el último video que Isabel publicó en sus redes sociales, en el que invitaba al público a asistir a su presentación.



La tragedia causó gran consternación en los ámbitos musicales de Bolivia y Perú, donde Muñequita Flor era reconocida por su talento en el folclor andino.