Grave accidente en vía Bogotá - Villeta quedó en video: motociclistas salieron “volando”

Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en la mañana de este viernes 26 de septiembre en la vía Bogotá–Villeta quedó registrado en video y ha causado gran impacto en redes sociales.

El siniestro involucró a dos motociclistas que, según reportes compartidos por la cuenta de X Pasa en Bogotá, chocaron contra un camión tipo Turbo que transitaba en el carril contrario. Las imágenes muestran el momento exacto en el que uno de los motociclistas pierde el control de su vehículo y termina “volando” por el aire antes de caer a un costado de la carretera.

Pese a la gravedad del choque, que dejó las motocicletas gravemente afectadas, los conductores lograron salir ilesos y no se reportaron víctimas fatales ni heridos de gravedad. Testigos señalaron que el hecho fue casi un milagro, dado lo fuerte que se percibió el impacto.

Otro video divulgado en redes sociales muestra a los motociclistas levantándose por sus propios medios tras el incidente. Usuarios comentaron que el uso de chaquetas y pantalones protectores fue clave para evitar consecuencias mayores.



#BOGOTÁ. En cámara Insta360, quedó registrado fuerte accidente en la vía Bogotá - Villeta. Según informan; sucedió la mañana de hoy 26SEP, en video se observa como dos motociclistas pierden el control del vehículo y terminan chocando contra una turbo qué transitaba en el otro… pic.twitter.com/244yGp2fGU — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) September 26, 2025

El caso ha generado todo tipo de comentarios en redes, entre ellos sobre las condiciones de la carretera y la imprudencia en la conducción. “Fijo aceite en la carretera ocasionó eso. Gracias a esas chaquetas y pantalones que los protegen, se salvaron; pero qué miércoles no tener cuidado con los demás actores viales”, escribió un internauta.