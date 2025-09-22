Encuentran cuerpo en obras del metro de Bogotá: cuatro personas serían los responsables

Un hecho causó preocupación entre los bogotanos luego de conocerse un escabroso hallazgo en las obras del metro, cuando las autoridades confirmaron la aparición del cuerpo sin vida de un hombre en el barrio Tintalito II, en la localidad de Kennedy.

El hallazgo del cadáver se produjo a pocos metros del lugar en donde se adelantan las construcciones del metro de Bogotá, una de las obras más esperadas por los capitalinos, quienes han aguardado más de 83 años por la llegada de este sistema de transporte.

Según la Policía Metropolitana, la víctima tendría entre 25 y 30 años de edad y presentaba una herida en la cabeza ocasionada por un arma de fuego. Ante esto, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de los responsables de este espeluznante asesinato.



Hallazgo en obras del Metro de Bogotá genera alerta: cuatro serían los responsables

De acuerdo con los reportes oficiales, la Policía presuntamente recibió una llamada sobre un altercado en inmediaciones de las obras del metro, en la avenida Villavicencio, localidad de Kennedy. Al llegar, los uniformados encontraron el cuerpo del hombre tendido junto a la vía principal.

Información entregada por residentes cercanos indica que aparentemente cuatro personas habrían intentado ingresar de manera ilegal a las obras del metro de Bogotá. Los individuos, al parecer, llegaron en un bicitaxi y minutos después se escucharon varias detonaciones.



Primer tren del Metro de Bogotá Foto: X; @MetroBogota

La comunidad señaló que, aunque supuestamente intentaron detener a los responsables, estos lograron escapar a pie. Sin embargo, habrían dejado abandonado el bicitaxi en el lugar, vehículo que presentaba rastros de sangre. Por ahora, se desconoce si allí se encontraron pruebas que conduzcan a identificar a los presuntos homicidas.

Las autoridades hicieron un llamado a la calma, mientras avanzan las investigaciones con el fin de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este crimen.



¿Qué dijo Galán sobre el hallazgo del cuerpo en obras del metro?

Ante el macabro hallazgo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante la transmisión sobre temas de seguridad en la capital, de este 22 de septiembre, confirmó que la víctima perdió la vida por varios impactos de bala.

Publicidad

"Al parecer fue víctima, obviamente, de arma de fuego, y eso será motivo de la investigación que ya está trabajando la Fiscalía", comentó el mandatario, y resaltó que lo ocurrido no tiene nada que ver con las obras del metro.

Primer tren del Metro de Bogotá ya está en la ciudad

Mientras se investiga este hecho, Bogotá recibió una noticia histórica: la llegada del primer tren del Metro de Bogotá, después de décadas de promesas y retrasos.

Publicidad

Tras su arribo a Cartagena, seis camabajas transportaron los vagones hasta el patio taller del metro, ubicado en la localidad de Bosa. Allí, el gerente de la Empresa Metro de Bogotá, Leónidas Narváez, junto con autoridades distritales, dieron la orden de descender finalmente el tren al suelo capitalino.

Con la entrada en operación prevista para 2028, este proyecto beneficiará a cerca de 2,9 millones de personas, en especial a los habitantes de Kennedy y Bosa, desde donde partirá la primera línea del metro.