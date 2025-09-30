Conductores, a prepararse con más cámaras salvavidas: Alcaldía de Bogotá busca prevenir accidentes

En el marco de la XIX Semana de la Seguridad Vial, la Secretaría de Movilidad de Bogotá lanzó la campaña 'El exceso de velocidad mata. Respeta el límite', una estrategia institucional enfocada en disminuir los siniestros viales asociados a la conducción temeraria, especialmente entre motociclistas y conductores particulares.

El anuncio se realizó tras la presentación del más reciente balance de seguridad vial en la ciudad, que registra una reducción del 30 % en fallecidos por accidentes de tránsito en lo corrido de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Según la entidad, este descenso representa 51 vidas salvadas, una cifra que las autoridades califican como resultado directo del fortalecimiento de controles y medidas de calmado de tráfico.

De acuerdo con las cifras entregadas por la secretaría, los controles realizados en los últimos meses evidencian que 10 de cada 20 motociclistas exceden los límites de velocidad permitidos en vías principales, lo que convierte a este grupo en uno de los principales focos de intervención. Las estadísticas también muestran que gran parte de los siniestros fatales ocurren en horarios de baja congestión vehicular, donde los conductores tienden a acelerar por encima de lo permitido.

Entre las medidas implementadas se encuentran la instalación de nuevos reductores de velocidad en corredores críticos, la gestión de la ampliación de la red de cámaras de detección de velocidad, y el acompañamiento permanente de agentes civiles de tránsito en sectores con altos registros de accidentalidad.



Las cámaras de fotomultas deben estár debidamente señalizadas. Foto: Movilidad Bogotá

“Vienen más cámaras salvavidas en la ciudad. Si comparamos con otras ciudades y con los nueve millones de habitantes que somos, Bogotá está muy rezagada en términos de tecnología de fotodetección”, aseguró la secretaría de Movilidad Claudia Díaz. Además aclaró que se espera la instalación de más cámaras a finales de año, cuando cuenten con los permisos necesarios.

Durante el lanzamiento, las autoridades destacaron casos puntuales de reducción de velocidad efectiva en vías intervenidas como la Avenida Boyacá, Avenida Villavicencio y Avenida Guayacanes. En corredores donde se instalaron resaltos y cámaras, la Secretaría registró descensos de hasta 20 kilómetros por hora en la velocidad promedio, lo que según estudios técnicos reduce significativamente el riesgo de muerte en caso de impacto.

Si bien esta cifra de reducción es positiva, la Secretaría reconoció que persisten desafíos importantes en materia de cultura ciudadana y cumplimiento normativo. La velocidad continúa siendo el principal factor asociado a los siniestros viales graves y mortales en la capital, especialmente en avenidas como Boyacá, Calle 13 y NQS.

El Observatorio de Movilidad de la ciudad registró 316 fallecidos por accidentes de tránsito entre enero y julio de 2025, siendo los motociclistas las principales víctimas fatales con el 48 % de los casos. También en el mismo periodo 10.911 personas sufrieron lesiones en este tipo de accidentes.