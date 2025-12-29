Mujer contó cómo se enteró que su novia estaba embarazada: video es viral

Una joven paisa relató cómo descubrió que la mujer con la que estaba saliendo estaba embarazada, situación que tomó por sorpresa a miles de usuarios y desató todo tipo de reacciones.

La protagonista del video es @saralylith, creadora de contenido que compartió el clip a finales de diciembre bajo la frase “el último trauma del año”. En la grabación, la joven cuenta que estaba conociendo a otra mujer, a quien describe con entusiasmo, y que incluso le ofreció regalarle lo que quisiera para Navidad. Sin embargo, los pedidos comenzaron a llamarle la atención.

Según relata, su pareja le pidió una pañalera, una bicicleta para bebé y otros artículos infantiles. Al preguntarle la razón, la respuesta fue que eran para un supuesto sobrino que estaba por nacer. Confiando en esa explicación, decidió comprar los regalos sin mayor cuestionamiento.

La sorpresa llegó días después, cuando vio un estado de WhatsApp en el que la joven anunciaba que iba a ser madre. En el video, @saralylith expresa su desconcierto y frustración al darse cuenta de que la mujer con la que salía estaba embarazada, situación que no esperaba y que la dejó, según sus propias palabras, “con cara de payasa”.



El clip no tardó en viralizarse. En pocos días alcanzó más de 3,6 millones de reproducciones y cerca de 350.000 ‘me gusta’, además de miles de comentarios de usuarios que reaccionaron entre el humor, la empatía y la sorpresa. Frases como “la calle está dura”, “ya me hizo la noche” o “como que la cosa está difícil por todos lados” inundaron la publicación.

