Mujer es criticada por hacer rifa para salir con ella a comer salchipapa: "Es un apoyo"

En redes sociales se volvió viral el caso de una colombiana que, según ella, vio como “oportunidad de negocio”. Y es que, a través de sus redes sociales, la mujer comenzó una rifa para que todos sus pretendientes participen en una cita con ella para comer salchipapa.

“Sin mentirles, me acaban de comprar cinco rifas. Un fan, Jose. I love you, pero el mensaje aquí es que él está en New Jersey y me la compró, estoy rifando una salida conmigo a comer salchipapa. Yo voy lo recojo, lo llevo a su casa y comemos salchipapa. ¿Por qué estoy rifando eso? Hay gente diciendo usted quién es y por qué rifa eso, pero ustedes vieran la cantidad de mensajes de gente invitándome a salir”, contó ella en sus redes sociales.

Asimismo, dicha mujer confirmó que tiene una serie de deudas en multas sobre los 3 millones de pesos por lo que vio esto también como un apoyo de sus fans. “Lo hacen por apoyarme, en serio gracias”, dijo.

El caso se volvió viral en redes sociales, en especial por varias criticas en contra de ella por “aprovecharse” de las personas que la siguen. En otro video, la mujer aseguró que “es una buena emprendedora que sí trabaja”. Invitando a que las personas le compran más rifas.

“Pendejos donando para pagar las multas de una vieja irresponsable”; “Le va a salir cara la recogida y la salchipapa en Nueva Jersey”; “Si yo estuviera en la mala, sin trabajo y debiendo 3 palos, también lo rebuscaría”; “Tiene humildad, inteligencia y carisma, si le compro la boleta”, fueron algunos comentarios que se generaron por la propuesta de la mujer.

No obstante, algunos seguidores de ella aseguraron que “debe ser una broma o algún tipo de campaña”, pues es conocida por hacer varias labores sociales en un hogar geriátrico y por muchas personas de su comunidad, que, además, tiene un estilo de vida del cual no necesita el dinero.