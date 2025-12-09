En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Donald Trump
María Corina Machado
Sergio Fajardo
Jossimar Calvo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Mujer expuso a su pareja infiel en pleno concierto de Jhonny Rivera: "Anda con la moza"

Mujer expuso a su pareja infiel en pleno concierto de Jhonny Rivera: "Anda con la moza"

Una mujer irrumpió en la tarima para buscar a su esposo, asegurando que su pareja se encontraba con la amante, todo esto ante la mirada de miles de asistentes al evento.

Publicidad

Publicidad

Publicidad