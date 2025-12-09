Mujer expuso a su pareja infiel en pleno concierto de Jhonny Rivera: "Anda con la moza"

Lo que para muchos era una noche llena de alegría y música terminó convirtiéndose en uno de los episodios más inesperados y comentados en redes sociales, dejando en evidencia las estrategias que algunas personas usan para desenmascarar infieles.

Y es que, en una semana en la que se hizo viral el llamado “Excel de los infieles”, la idea de ‘boletiar’ a las parejas tomó un nuevo rumbo durante un reciente concierto del artista de música popular Jhonny Rivera. Allí, una asistente identificada como Patricia subió al escenario y, en medio de los aplausos del público, soltó una confesión que nadie esperaba.

En el momento en que el artista la invitó a bailar, Patricia se negó rotundamente. No era por pena o timidez, sino porque estaba buscando a su esposo Gildardo, quien, según aseguró, habría llegado al concierto en compañía de su amante. “No, vine a perseguir a mi marido. Anda con la moza, con la desgraciada de la moza”, expresó ante miles de asistentes, generando sorpresa, risas y una ola de reacciones en redes.

Luego, en sus redes sociales, el mismo Jhonny Rivera aprovechó el momento y preguntó: “¿Qué será de la vida de don Gildardo? Si alguien sabe, me cuenta…”.



Fan de Jhonny Rivera buscaba a su esposo en pleno concierto

Según lo que se vio en redes sociales, Patricia no logró encontrar a su pareja entre la multitud, pero sí aprovechó su presencia en el escenario para dejarle un mensaje directo: “No lo voy a dejar entrar a la casa”. Sus palabras fueron celebradas por el público y el episodio se convirtió rápidamente en tendencia.



Este hecho se suma a una serie de momentos virales que han rodeado últimamente a los conciertos de música popular. Hace algunos días, en Bogotá, durante la presentación de la banda mexicana Grupo Firme, varias asistentes protagonizaron una pelea que también se viralizó en plataformas digitales.

Boda de Jhonny Rivera y acuerdo prenupcial con Jenny López

La atención también recae sobre el artista tras confirmarse que se casará con la influencer Jenny López, quien recientemente superó los 900.000 seguidores en Instagram. En una dinámica de preguntas, la joven confirmó que sí firmará un acuerdo prenupcial para proteger el patrimonio que el cantante ha construido a lo largo de su carrera en la música popular.

Ahora, el episodio protagonizado por Patricia y don Gildardo quedará en la memoria de quienes asistieron al concierto de Jhonny Rivera, muchos de los cuales siguen pendientes de saber qué ocurrió después entre la pareja.

