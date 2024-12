Mujer gastó toda su herencia en cirugías durante 40 años; a sus 68 llegó a una conclusión

A sus 68 años, Cindy Jackson asegura que luce al menos 25 años más joven, y que este esfuerzo le ha permitido controlar la percepción que los demás tienen sobre ella.

"Siempre he creído que si puedo controlar mi aspecto, puedo controlar lo que la gente piensa de mí. Y tengo razón: ha funcionado increíblemente bien", escribió la consultora estética Cindy Jackson, quien ha dedicado gran parte de su vida a transformar su apariencia y la de otras personas influyentes en el mundo en el Daily Mail.

De una herencia a una transformación total

Cindy comenzó su transformación en los años 80, cuando recibió una herencia de casi 50.000 libras esterlinas (aproximadamente 150.000 libras esterlinas ajustadas a la inflación actual unos 824.445.000 de pesos) y decidió invertirlo en su aspecto físico.

Su primera cirugía fue una blefaroplastia (levantamiento de párpados) para eliminar las bolsas bajo sus ojos. Desde entonces, ha pasado por 12 procedimientos quirúrgicos importantes, incluyendo estiramientos faciales, liposucciones, una abdominoplastia, un lifting de cuello y una compleja genioplastia para remodelar su mentón.

Cindy Jackson es una consultora estética , autora y personalidad televisiva. Foto: Bizrahmed

En total, Cindy calcula que ha gastado alrededor de 70.000 libras esterlinas en cirugías, lo que en la actualidad equivaldría a más de 250.000 libras (unos 1.374'075.000 de pesos) debido al avance en tecnología y costos. Sin embargo, asegura que cada centavo ha valido la pena.

Para Cindy, el objetivo siempre fue claro: destacar en un mundo donde la apariencia importa. "De joven, era una chica sencilla e inteligente, pero ser lista no me permitía encajar. Descubrí que la belleza abre puertas que la inteligencia no puede", explica.

El impacto de su transformación no solo fue personal, sino profesional. Su éxito en cirugía estética la llevó a convertirse en consultora para ejecutivos, estrellas de cine y aristócratas, ayudándoles a encontrar a los mejores cirujanos para lograr resultados óptimos. Ahora, es conocida como "la mujer que mantiene bellas a las personas hermosas" y cobra hasta 1.000 libras por hora por su asesoría.

La historia de Cindy ha generado reacciones encontradas. Algunos la critican por promover estándares irreales de belleza y gastar tanto dinero en algo que consideran superficial. Sin embargo, otros la aplauden por ser honesta acerca de sus decisiones y por motivar a otros a invertir en su confianza personal.

Algunos lo llaman vanidad, pero yo creo que la cirugía estética puede transformar tu vida. Gracias a esto, tengo una existencia encantadora. Nunca envejeceré, no tengo bagaje, y sé lo que es no ser atractiva. Esto no es algo que hago para los demás; lo hago por mí misma dice con firmeza.

Cindy no es partidaria de tratamientos superficiales como el bótox o los implantes, y prefiere apostar por procedimientos quirúrgicos que ofrecen resultados duraderos. "Creo en el enfoque de 'una operación y listo': te operas, y los resultados deberían durar una década o más. No creo en gastar miles de libras en tratamientos temporales que no funcionan".

La conclusión de lo que Cindy ha hecho

Hoy, Cindy vive en Londres y trabaja en Los Ángeles y Australia, asesorando a clientes exclusivos. A pesar de su éxito, admite que ha priorizado su carrera por encima de su vida personal. "Me estoy acercando a los 70 y me di cuenta de que olvidé casarme, pero nunca siento que me haya perdido de algo. Estaba demasiado ocupada disfrutando de la vida".