Mujer rompió en llanto al ser abandonada por su hija en el aeropueto: "Se fue con las amigas"

En redes sociales es normal ver muchos casosconmovedor o historias de vida, algunas más felices que otras, pero que generan miles de comentarios e interacciones como ha sido el caso de una madre que fue abandonada por su hija en el aeropuerto.

Y es que en México una mujer contó un momento triste de su vida cuando viajó a visitar a su hija y, al parecer, ella nunca llegó porque optó por salir con sus amigas a comer algo olvidando por completo que esa noche llegaría su madre a visitarla.

Asimismo, en el video se ve cómo la mujer está llorando y con la voz cortada mientras le narró a sus seguidores el abandono de su hija cuando fue a visitarla y vio que en el aeropuerto no había nadie.

“Se le olvidó que yo venía a visitarla, se fue con sus amigas a cenar y a mí me dejó aquí. Me da tristeza porque yo no creí que eso me iba a pasar a mí, menos de ella”, expresó la mujer en medio del llanto que se apoderó de ella.

Madre rompe en llanto al ser olvidada por su hija en el aeropuerto. pic.twitter.com/mHZcCZ0kp7 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 5, 2024

De inmediato en redes se generaron cientos de comentarios, en especial en contra de su hija por haberla abandonado y asegurando que como ella hay muchos hijos que no son agradecidos con sus padres al crecer.

“Cría cuervos y te sacarán los ojos”; “Traten bien a sus madres, las mamás son sagradas, de ellas venimos al mundo, sufren para que nuestra vida llegue, como para andar haciéndoles estas cosas; “Mal hecho de la hija olvidarse, pero en lugar de hacer drama agarrar un taxi e irse para la casa”, fueron algunos comentarios que se generaron por este caso viral.

No obstante, algunos consideran que “hay más detrás de esa historia”, pues creen que un hijo no se olvida tan fácil de una madre y menos en un aeropuerto.