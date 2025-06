Mujer se cambió el color de sus ojos y ahora podría quedarse ciega: "Me arrepiento"

Lo que era un sueño hecho realidad, se terminó volviendo una pesadilla para reconocida influencer en Brasil, quien se hizo un peligroso procedimiento para poder cambiar el color de sus ojos, pese que en su país le negaron la oportunidad y tuvo que trasladarse hasta Francia para cumplirlo.

¿La verdad? No solo cambié el color de ojos... He cambiado la forma en que me veo Me he visto como basura, como un objeto, como un error... ¿Pero hoy? Me miro con amor. Este cambio es para mí. Recordatorio de que puedo ser quien quiera ser. Y si tú también quieres cambiar... Que no sea para agradar a nadie. Deja que sea para amarte a ti mismo otra vez”, dijo Andressa Urach en su primer video sobre el tema, feliz porque estaba cumpliendo un sueño.

Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba y comenzó a sentir un fuerte dolor en sus ojos, el cual la obligó ir al médico apenas regresó a Brasil, pues no podía ni dormir bien.

"Me duele mucho, me desgarra mucho y casi no veo. (...) Lo siento mucho. ¡Y tengo miedo de quedarme ciega!", expresó, preocupada asegurando que estaba arrepentida de haberlo hecho y en especial porque se lo habían advertido.

De acuerdo con el medio G1 de Brasil, en diálogo con Flavio Mac Cord, director de la Sociedad Brasileña de Oftalmología (SBO), este tipo de procedimiento ponen en riesgo la salud ocular del paciente y generar daños permanentes que serían irreversibles para cualquiera, además de la posibilidad de causar infecciones, pero no asegura que pueda quedarse ciega sin descartarlo.

“Todos ellos suponen un riesgo para la salud ocular del paciente. El principal riesgo de la cirugía láser es el desarrollo de glaucoma. En el caso de los implantes de iris artificial, el problema radica en dañar las células corneales. Por otro lado, la pigmentación corneal puede causar infecciones”, dijo.