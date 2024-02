Mujer se escondió en el baúl del carro de su esposo para saber si le era infiel; terminó sorprendida

Una insólita escena ocurrió en Lima, Perú, cuando las autoridades se vieron sorprendidas al interceptar un vehículo reportado como sospechoso, solo para descubrir que en su baúl se escondía una mujer. Aunque las circunstancias inicialmente apuntaban a un secuestro, la realidad detrás de esta historia resultó ser mucho más inusual.

El incidente fue registrado por testigos en San Isidro, Lima, quienes registraron el momento en que la mujer salía del baúl del carro, sin evidencia de ataduras o signos de violencia. Las autoridades, desconcertadas, iniciaron una investigación para comprender la situación.

Según informes del medio local Perú Comunica, la mujer admitió haber ingresado al baúl por voluntad propia, revelando un motivo peculiar: sospechas de infidelidad por parte de su esposo. Por esa razón y decidida a obtener pruebas, la mujer escogió ese método clandestino para sorprender a su marido en el acto, sin que él tuviera conocimiento de su presencia.

El vehículo interceptado resultó ser un taxi, conducido por un hombre. En el asiento trasero transportaba a una pareja, lo que inicialmente alimentó las sospechas de secuestro. Sin embargo, la verdad emergió durante el interrogatorio en la comisaría.

La mujer confesó su plan ante las autoridades, asegurando que todo había sido parte de una estrategia para poner a prueba la lealtad de su esposo. Ante los hechos, no se levantaron cargos contra los involucrados, ya que no se encontraron pruebas de delito alguno.

La historia no tardó en hacerse viral en diferentes redes sociales, donde los internautas han dejado todo tipo de comentarios. "Jamás me rebajaría hasta ese punto por un hombre", "Y vendrán cosas peores, dice la Biblia", "Jajajajaja eso es de no creer", son algunas de las reacciones que ha dejado el video viral.

Vea la historia de la mujer que se escondió en el baúl: