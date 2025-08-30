Publicidad

Mujer tenía cinco novios al mismo tiempo; uno la descubrió y venganza es viral en redes

Durante el video, el hombre revela que su pareja sostenía relaciones sentimentales con al menos cinco personas al mismo tiempo.

Foto: redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 30, 2025 07:12 p. m.

Un caso de infidelidad se convirtió en tendencia en redes sociales después de que se difundiera un video en el que un hombre expone la traición de su pareja y la expulsa de la vivienda que compartían.

En la grabación, que fue compartida en Facebook por la página Noticias Mexicanas y que, al parecer, fue hecha por el propio afectado, se observa a una joven sacando sus pertenencias de un apartamento mientras el hombre la enfrenta.

El sujeto comienza diciendo: “Mientras todos se mueren por ella, yo ya la corrí”. Además, le exige que retire cada una de sus cosas y recalca que todo lo que poseía dentro del lugar había sido comprado por él, pues asegura que se hacía cargo de sus gastos.

Durante el video, el hombre revela que su pareja sostenía relaciones sentimentales con al menos cinco personas al mismo tiempo. “Yo la mantenía y le daba todo, la corrí porque salía como con cinco a la vez, tenía como cinco novios. A mí nadie me hace eso, Dulce”, sentenció.

La mujer, identificada únicamente como “Dulce”, evita responder mientras recoge sus pertenencias. En otro fragmento, el hombre añade: “Si vas a andar de lo que sea, que sea lejos de mí”.

La escena final muestra a la joven en la calle realizando una llamada telefónica, mientras su expareja dice: “Le anda hablando a sus novios y ninguno le contesta, la mandan al buzón”. Minutos después, la mujer pide un taxi para retirarse.

Publicidad

Aunque no se ha confirmado el lugar donde ocurrieron los hechos ni la identidad de los protagonistas, el caso ha generado miles de comentarios. Algunos usuarios apoyaron la decisión del hombre, mientras otros cuestionaron su manera de exhibir públicamente a la mujer.

