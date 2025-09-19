Murió famoso DJ que se presentó en Colombia en 2024: esto se sabe

La música electrónica latinoamericana está de luto. El miércoles se confirmó la muerte de Claudio Medina, reconocido en la escena como DJ Who, uno de los productores y DJs chilenos más influyentes de las últimas dos décadas.

La noticia fue confirmada por la productora Techmotion Chile a través de un comunicado en redes sociales, en el que destacaron su trayectoria y el impacto que tuvo en la escena musical:

“Con mucha tristeza comunicamos el fallecimiento del DJ y productor Claudio Medina, más conocido como @djwhomusic, quien tuvo una destacada carrera en la escena nacional e internacional, compartiendo escenario con grandes artistas y participando en importantes festivales”, señalaron.

DJ Who Foto: redes sociales

Medina comenzó su camino artístico en los años 2000, inicialmente ligado al grafiti. Fue su amigo Cenzi, integrante de la recordada banda Makiza, quien lo animó a explorar la música y experimentar en las tornamesas. Pronto empezó a colaborar con figuras de la música latinoamericana como Ana Tijoux, Quique Neira y Dante Spinetta.

Su debut oficial como DJ consolidado llegó en 2008, con una presentación en el Club Subterráneo de Santiago, y desde entonces su carrera no dejó de crecer.



Se presentó en Colombia en 2024

DJ Who fue parte de Lollapalooza Chile en varias ediciones, también se presentó en Creamfields Chile, y logró proyectarse fuera de su país llegando al Lollapalooza Chicago en 2017. En 2024, tuvo un paso por el Festival Estéreo Picnic de Colombia, uno de los escenarios más importantes de la región, donde conquistó al público con su propuesta electrónica.



Horarios jueves 27 de marzo del FEP 2025. Foto: Festival Estéreo Picnic

Aunque su trabajo estuvo centrado principalmente en la producción de singles, uno de los más recordados es “Good Times”, en colaboración con Triciq, cuyo videoclip fue protagonizado por una comunidad haitiana en Santiago, mostrando su interés por reflejar la diversidad cultural a través de la música.