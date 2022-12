"Nada se incendió": embajador británico en Colombia sorprendió a más de uno con sus buñuelos

El embajador británico en Colombia, George Hodgson, no se pudo resistir a las típicas costumbre de Navidad y fin de año que se celebran en nuestro país y que acompañan las épocas decembrinas, en especial durante las novenas que se realizan en casas, barrios, conjuntos o empresas.

Hodgson publicó en su cuenta de Twitter un video y una foto en las que mostró cómo le fue haciendo buñuelos por primera vez en diciembre y los resultados sorprendieron a más de uno.

Publicidad

"Preparé por primera vez buñuelos para una Navidad. Nada se incendió y logramos formas únicas. Compárteme fotos de tus buñuelos “especiales”", escribió el embajador en la red social.

Los cinco buñuelos que aparecen en la fotografía se caracterizan porque no están completamente redondos, tienen unas pequeñas deformaciones o como algunos llaman "hijitos".

"No estoy seguro que este buñuelo haya salido perfecto, pero no puedo ser la única persona en Colombia que haya tenido esta experiencia. Compárteme por favor los ejemplos de buñuelos especiales", dijo el embajador en un video que también a compaña la publicación y que cuenta con más de 40.000 visualizaciones.

El trino ya tiene más de 3.000 'me gusta', 266 retweets y 31 comentarios en los que muchos se sintieron identificados con el embajador y también se animaron a compartir sus buñuelos.

Publicidad

"Se ven buenísimos, llenos de queso", "jajaja felicitaciones, se ven ligeramente deformes, pero buenos", "demasiado caliente el aceite, por eso se deforman así" o "nunca he intentado hacer buñuelos, me da pavor que se me estampille uno en la cara" son algunos de los comentarios sobre los buñuelos del británico.

Preparé por primera vez buñuelos para una 🎄 #UKCOL. Nada se incendió y logramos formas únicas… Compárteme fotos de tus buñuelos “especiales”👇 pic.twitter.com/PhqkcGZJm9 — Embajador Británico - George Hodgson (@HodgsonGeorge) December 20, 2022

Puede ver: