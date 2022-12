¡Navidad, época de unir y abrazar! Niños rechazan xenofobia contra venezolanos en Colombia

La crisis por la que atraviesa Venezuela ha generado un éxodo masivo de ciudadanos del vecino país a varias partes del continente y Colombia es uno de los destinos más próximos para esos caminantes que buscan mejores oportunidades y una mejor calidad de vida.

Sin embargo, miles de mensajes ofensivos contra los venezolanos que se encuentran en Colombia inundan las redes sociales todos los días, haciendo que el viacrucis de estas personas sea aún mayor y mucho más doloroso. Pero, ¿qué sienten los niños frente a la xenofobia?

Un experimento social, que cuenta con el apoyo y colaboración de Caracol Televisión, en alianza con Save the Children y ACNUR, demuestra que para los más pequeños la xenofobia y la exclusión es inaceptable.

Todo comenzó con el tradicional juego del teléfono roto. Niños colombianos y venezolanos debían pasar un mensaje a sus compañeros del lado hasta llegar al último. Hasta ahí no hubo problema, pues las primeras frases eran completamente inocentes, algo que divertía a los pequeños.

Sin embargo, el juego tomó otro color. Los siguientes mensajes reflejaban discriminación, rechazo y exclusión hacia los venezolanos que se encuentran en Colombia. Estas frases xenófobas fueron sacadas de las redes sociales, una realidad que, aunque parezca triste, aumenta cada vez más en Internet.

Los niños, sorprendidos y con cara de tristeza, se negaron a repetir el oscuro mensaje y comprendieron que esto ya no se trataba de un simple e inocente juego.

“Ellos no hicieron nada para que su país esté como esté y que ahora tengan que estar aquí. No se merecen esas frases, está muy mal; ellos solo están tratando de seguir con su vida adelante, además han sufrido mucho y no merecen sufrir más acá”, fue uno de las reflexiones de una niña que participó del experimento.

Al final, los más pequeños dieron una gran lección a los adultos: no a la discriminación, no a la xenofobia y no al rechazo.

