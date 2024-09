Nelson Velásquez reapareció en México y cantó temas de Los Inquietos del Vallenato

El reconocido cantante vallenato Nelson Velásquez ha vuelto a ser el centro de atención, pero esta vez no solo por su talento musical, sino por una controversia legal que lo ha acompañado en los últimos años. El cantante, quien fue una de las voces principales de Los Inquietos del Vallenato, sorprendió a sus seguidores al interpretar varios de los éxitos que grabó con esta agrupación durante un masivo concierto en México, a pesar de que enfrenta una demanda que restringe la interpretación de ciertos temas.

La agrupación Los Inquietos del Vallenato, representada por LG Music, había denunciado a Velásquez por incumplir un acuerdo previo que le prohibía cantar determinadas canciones que forman parte del repertorio de la banda. Esta situación generó un gran debate entre los aficionados al vallenato. Mientras algunos aplaudieron el valor del cantante para interpretar estos temas, otros señalaron la gravedad del incumplimiento legal.

En sus redes sociales, Velásquez compartió videos de sus presentaciones en México, donde se le ve cantando canciones como "Después de ti", "Ven a mí" y "Recuérdame", todas grabadas durante su tiempo con Los Inquietos del Vallenato. Sin embargo, estas canciones no están incluidas en la sentencia en su contra.

La única canción mencionada en la demanda y que Nelson Velásquez interpretó en México fue 'Buscaré otro amor'. Esto generó críticas entre sus seguidores, quienes expresaron en los comentarios que faltaron otros temas icónicos como 'Nunca niegues que te amo', 'Me matará el sentimiento' y 'Primavera azul', los cuales sí forman parte del conflicto legal.

Entre las canciones que Nelson Velásquez no puede interpretar según la sentencia se encuentran "Nunca niegues que te amo", "Entrégame tu amor", "Volver", "Te pierdo y te pienso", "Primavera azul", "Dos locos", "No queda nada", "Me matará el sentimiento", "Suave brisa", "Quiero saber de ti", "Buscaré otro amor" y "Perdóname la vida".