Ningún bebé en Colombia se llama 'Chat Yipiti': Registraduría desmiente supuesto nombre

Desde hace varios días se conoció que, supuestamente, en un municipio de Colombia unos padres de familia habían registrado su recién nacida con el nombre de ‘Chat Yipiti’, haciendo referencia a la ya reconocida plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, usada en todo el mundo.

Esto, según información errónea, habría ocurrido en la Notaría Única de Cereté, Córdoba. Sin embargo, la Registraduría emitió un comunicado este martes, 19 de agosto, aclarando que nadie en Colombia, hasta el momento, se llamada así.

La Registraduría explicó que, después de consultar las bases de datos, a la fecha “no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre 'Chat Yipiti'”, desmintiendo por completo la información que circuló por redes sociales.

Foto: AFP Foto: AFP

“Asimismo, dado que algunas notarías pueden realizar inscripciones de nacimiento, se revisaron los registros de la Notaría Única de Cereté, Córdoba, sin encontrar ninguna inscripción con ese nombre en particular”, añadió la entidad a través de un pronunciamiento en redes sociales.

En el comunicado, la Registraduría recalcó que con dicha revisión “no es cierto” que en el municipio de Cereté ni en otra entidad del territorio nacional se haya realizado un registro civil de nacimientos con esos datos específicos.