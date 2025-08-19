Publicidad

Blu Radio  / Sociedad  / Ningún bebé en Colombia se llama 'Chat Yipiti': Registraduría desmiente supuesto nombre

Ningún bebé en Colombia se llama 'Chat Yipiti': Registraduría desmiente supuesto nombre

La Registraduría decidió investigar y revisar su base de datos y, en efecto, desmintieron que alguna persona en Colombia hubiera sido registrada con el nombre de 'Chat Yipiti'.

Bebé Chat GPT
Foto: AFP / Image fx
Por: Alison Farfán López
|
Actualizado: agosto 19, 2025 04:52 p. m.

Desde hace varios días se conoció que, supuestamente, en un municipio de Colombia unos padres de familia habían registrado su recién nacida con el nombre de ‘Chat Yipiti’, haciendo referencia a la ya reconocida plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, usada en todo el mundo.

Esto, según información errónea, habría ocurrido en la Notaría Única de Cereté, Córdoba. Sin embargo, la Registraduría emitió un comunicado este martes, 19 de agosto, aclarando que nadie en Colombia, hasta el momento, se llamada así.

La Registraduría explicó que, después de consultar las bases de datos, a la fecha “no existe ninguna inscripción de nacimiento con el nombre 'Chat Yipiti'”, desmintiendo por completo la información que circuló por redes sociales.

ChatGPT
Foto: AFP
Foto: AFP

“Asimismo, dado que algunas notarías pueden realizar inscripciones de nacimiento, se revisaron los registros de la Notaría Única de Cereté, Córdoba, sin encontrar ninguna inscripción con ese nombre en particular”, añadió la entidad a través de un pronunciamiento en redes sociales.

En el comunicado, la Registraduría recalcó que con dicha revisión “no es cierto” que en el municipio de Cereté ni en otra entidad del territorio nacional se haya realizado un registro civil de nacimientos con esos datos específicos.

Comunicado de Registraduría.png

