Registraduría alerta por estafas para expedir o activar la cédula digital en Antioquia. Los estafadores estarían utilizando líneas de WhatsApp y llamadas directas para hacerse pasar por funcionarios de esta entidad para obtener información personal de los usuarios y así poder estafarlos más fácil.

La Registraduría ha identificado que personas inescrupulosas estarían cobrando por una supuesta intermediación para realizar el trámite de expedición o activación de la cédula digital. Los estafadores estarían utilizando líneas de WhatsApp y llamadas directas para hacerse pasar por funcionarios de la Registraduría, obteniendo de manera ilegal información personal con el pretexto de agilizar el trámite de la cédula digital.

Uno de los municipios que se ha visto perjudicado por esta situación es Rionegro, donde los ciudadanos denunciaron que han recibido información falsa sobre días de gratuidad en la entrega de este documento o solicitudes de datos personales para activarla en el celular.

Diego Sepúlveda, delegado de la Registraduría para Antioquia, reiteró a la ciudadanía que no se requiere la ayuda de intermediarios para acceder a los servicios que presta la entidad, así como tampoco para realizar la activación de la cédula digital.

"No caigan posiblemente en alguna estafa. Y queremos además decirles que no se necesita ningún intermediario o tramitador para la activación de la cédula digital o para este trámite", expresó el funcionario.

Desde la Registraduría pidieron a los ciudadanos hacer estos trámites únicamente a través de canales oficiales y recordaron que quienes requieran tramitar su cédula de ciudadanía digital pueden realizar el pago de manera segura a través de la página web de la Registraduría o en cualquiera de los puntos de recaudo autorizados.