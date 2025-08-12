Aprenda a activar la cédula digital en su celular y evite tener problemas en vuelos nacionales

Hace unos días el país conoció el incidente ocurrido en un vuelo nacional, donde expulsaron y multaron a un joven pasajero por problemas con la cédula digital.

Posteriormente, la aerolínea indicó que la situación se dio porque el individuo no presentó una identificación válida exigida por las autoridades para abordar, sino que intentó usar una foto de su documento y un pdf escaneado en su celular, formatos que no son aceptados.

Añadieron que, a pesar de ser notificado de la invalidez de su documento y ser informado de las opciones que si eran aceptadas, el pasajero atravesó corriendo el filtro de abordaje y entró al avión sin autorización, negándose a salir ante las solicitudes de la tripulación.

Esto obligó a la aerolínea a activar sus protocolos y a solicitar la intervención de la Policía. Como consecuencia, el joven fue multado y se aplicaron medidas por la transgresión a la seguridad aeroportuaria.

Cédula digital válida para vuelos nacionales

A propósito del caso, la Registraduría Nacional del Estado Civil hizo una serie de aclaraciones sobre el uso de la cédula digital.

Explicaron que la cédula digital sí es un documento válido para vuelos nacionales, pero esto depende estrictamente de su forma de presentación. Para ser aceptada, la cédula digital debe ser mostrada directamente desde la aplicación oficial de la Registraduría.



¿Cómo sacar la cédula digital?

Este documento se podrá obtener a partir de los 18 años de manera presencial y siempre y cuando sea su primera vez, sin ningún costo. Para ello deberá seguir estos pasos:



Presentarse a la registraduría para la atención por orden de llegada. Realizar el enrolamiento de sus datos biométricos personales. Ofrecer el documento de identidad correspondiente. Confirmar su grupo sanguíneo. Ofrecer la información complementaria solicitada.

El dato oculto en la cédula digital que casi nadie sabe para qué sirve; Registraduría lo explica

Paso a paso para activar la cédula digital en Colombia

Desde la Registraduría señalaron la serie de pasos que debe seguir si quiere activar su cédula digital.



Descargar la aplicación 'Cédula Digital', en su dispositivo móvil. Posteriormente, a su correo le llegará un mensaje desde la dirección 'activacionccdigital@registraduria.gov.co'. Verifique si el mensaje se encuentra en spam. Le aparecerá un código QR, que tendrá que escanear y dar clic en el botón 'Activar'. Luego tendrá que leer los términos y condiciones de la cédula digital, para seleccionar 'aceptar'. La aplicación realizará un reconocimiento facial, donde deberá unir los puntos en pantalla con el movimiento de su rostro. Luego, seleccionará la opción 'empecemos', que lo llevará a crear un pin de seis dígitos para desbloquear la app.

Aquí puede ver la guía de la Registraduría para activar su cédula digita: