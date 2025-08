¿Pueden bajarlo del avión por no tener la cédula física sino la digital? Esto dice la Registraduría

Un reciente incidente generó revuelo en las redes sociales y entre los viajeros: un joven fue bajado de un vuelo que cubría la ruta Bogotá - Barranquilla, aparentemente por no llevar la cédula física y solo tener la versión digital del documento. Este caso plantea una pregunta clave para muchos viajeros: ¿Es la cédula digital válida para volar dentro del país? La Registraduría tiene la respuesta.

Al parecer, según el informe de las autoridades, el joven presentó una cédula escaneada en su celular en formato PDF, lo cual no es un documento válido para la identificación ante la aerolínea. Aunque los funcionarios de la aerolínea inicialmente lo dejaron pasar, la policía se percató posteriormente, lo que llevó a su desembarque para revisar la documentación.

En este caso, no se trató de que la cédula digital no fuera válida, sino de que fue mostrada de una manera no autorizada (un PDF escaneado). El joven habría comentado que le robaron sus documentos, por lo que solo los tenía en ese formato.

Formas de identificación válidas para vuelos nacionales

La Registraduría es clara al respecto: la cédula digital en Colombia SÍ es válida para vuelos nacionales. Sin embargo, la clave está en cómo se presenta el documento.



Presentando la cédula digital desde la aplicación oficial de la Registraduría. Esta es la forma correcta y segura de usar su documento digital.

desde la aplicación oficial de la Registraduría. Esta es la forma correcta y segura de usar su documento digital. Llevando su cédula física, ya sea la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital física. Ambos formatos físicos siguen siendo válidos.

Lo que NO es válido y puede impedirle abordar:

Es crucial entender que ciertas formas de presentación de la cédula digital NO son aceptadas y le pueden negar el abordaje:



Capturas de pantalla del documento.

Fotos o copias impresas del documento.

Archivos PDF descargados en el celular.

¿Quién valida su identidad en el aeropuerto?

Es importante recordar que el personal de la aerolínea es quien valida su identidad al momento de abordar, no la Policía. Si usted no presenta un documento válido según las indicaciones, le pueden negar el abordaje.

Publicidad

Si va a volar dentro de Colombia y utiliza su cédula digital, asegúrese de siempre mostrarla directamente desde la aplicación oficial de la Registraduría. Evite las capturas de pantalla, fotos o PDFs, ya que estas formas no son válidas y podrían arruinar sus planes de viaje.