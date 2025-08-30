No la contrataron por su vestimenta y terminó ganando una millonaria fortuna

Una mujer asistió a una entrevista laboral para ocupar un puesto de mesera, pero fue rechazada debido a su vestimenta. Al descubrir que esa fue la razón por la que no fue seleccionada, decidió presentar una demanda contra el restaurante por discriminación, lo que derivó en una millonaria compensación a su favor.

El hecho ocurrió en una franquicia de la cadena Buffalo Wild Wings, ubicada en Douglasville, en el estado de Georgia, Estados Unidos. La Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC, por sus siglas en inglés) intervino en el caso y comunicó la resolución el pasado martes, destacando que este tipo de situaciones constituyen una violación de los derechos laborales y de libertad religiosa protegidos por la ley federal.

La postulante contaba con amplia experiencia en el rubro gastronómico e incluso fue recomendada por su hija, quien ya trabajaba en el establecimiento. El día de la entrevista se presentó con una falda larga que le llegaba por debajo de las rodillas, una prenda que utilizaba por motivos religiosos vinculados a su fe pentecostal.

De acuerdo con el fallo, los responsables del local no solo cuestionaron su atuendo, sino que además se habrían burlado de su decisión, considerándola inapropiada para la imagen del restaurante.

Pese a su experiencia, la mujer nunca fue contactada nuevamente. En los dos meses posteriores, la empresa contrató a cinco nuevos camareros para el mismo cargo. Ante esta situación, su hija, preocupada por la falta de respuesta, consultó al subgerente sobre el motivo por el que no habían vuelto a llamar a su madre.

La respuesta fue contundente: no la contratarían porque “no era habitual que las meseras usaran faldas largas en un bar deportivo”.

Este comentario fue clave para la investigación de la EEOC, que determinó que la mujer sufrió discriminación por razones religiosas, una práctica expresamente prohibida por la Ley de Derechos Civiles de 1964 en Estados Unidos. Con base en estas pruebas, se presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito del país.

Finalmente, la compañía llegó a un acuerdo que incluye el pago de 47.500 dólares a la afectada como compensación por los daños sufridos. Sin embargo, la sanción no se limita al aspecto económico:

Buffalo Wild Wings también deberá implementar un programa de capacitación obligatorio para todos los gerentes, supervisores y personal de recursos humanos en la sucursal de Douglasville, con el objetivo de prevenir futuros actos de discriminación. Asimismo, la empresa deberá presentar informes periódicos a la EEOC para garantizar que se cumplan las medidas impuestas.